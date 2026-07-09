Nagy változások jönnek a beutalóknál, döntött a távhőről a kormány – kövesse nálunk élőben a kormányszóvivői tájékoztatót!

A Törökországban tartózkodó Magyar Péter miniszterelnök távollétében is ülésezett szerdán a kormány. A döntésekről csütörtökön délután, kormányszóvivői tájékoztatón adtak tájékoztatást, az elhangzottakról folyamatosan frissülő cikkben számol be az Origo.

Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzek fogadásával kapcsolatban – ismertette Köböl Anita. Magyar Éva arról számolt be, hogy a kormány átülteti a hazai gyakorlatba azt az uniós fogyasztóvédelmi intézkedést, hogy minden termék gyártóját javítási vagy újrafelhasználási kötelezettség terheli. Erről társadalmi egyeztetést is indítanak.

Új kamarai működést vezetnek be a szakmai szervezetek ajánlásait is figyelembe véve – közölte Köböl Anita. Megújul a kamarai választás, szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat hoznak és megszűnik a kamarai dolgozók díjazása. Magyar Éva bejelentette, hogy

kipótolják a távhőkasszából hiányzó pénzt.

A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásoknál is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába. A rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik negyven százalékát tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék hatvan százalékot az úgynevezett távhőkassza adja. A befizetés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához – mutatott rá a kormányszóvivő.

A kormány megállapította, hogy nem működik megfelelően a beutalók rendszere, 2027-ig meghosszabbítják a türelmi időt és társadalmi egyeztetést indítanak – ismertette Köböl Anita. Arról is beszámolt, hogy a kórházi klímarehabilitációs program keretében hat helyszínen a munkák befejeződtek, nyolc helyszínen az átadás is megtörtént, 18 helyszínen folyik a kivitelezés, ebből hét helyszínen bővül a műszaki tartalom. Belépett a körbe 13 új helyszín a program meghirdetése óta.

A kormányszóvivők tájékoztatást adtak a Tisztítótűz programról is, amelyet a kormány a korrupció felszámolására indított. Az első eredményeket látványosnak nevezték, ennek betudhatóan érkeznek haza az uniós pénzek. A feltárt ügyek közül többet is ismertettek: