Teljesen átírja a költségvetést a Tisza-kormány – kövesse nálunk élőben!

Tegnap ülésén döntött a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról és a veszélyes anyagok szabályozásáról, amire azért volt szükség, hogy a magyar jogszabályok összhangban legyenek az uniós joggal – hangzott el a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón, amelyen ismertetik a kormány új döntéseit. A sajtótájékoztatón ott van munkatársunk, az Origo az elhangzottakról frissülő cikkben számol be.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A bejelentett módosítás lényege, hogy bizonyos speciális elektronikai és ipari alkatrészekben továbbra is lehet ólmot használni, mert ma még nincsen olyan alternatív anyag, amely megfelelően és biztonságosan használható lehetne helyettesítőként. Példaként néhány forrasztóanyagot, üveg vagy kerámia alkatrészt, illetve fémötvözetet említett. Köböl Anita hangsúlyozta: a mentességek nem korlátlanok, a módosítás pontosabban meghatározza, mire és meddig vonatkoznak. A gyermekek által szájba vehető termékeknél szigorúbb szabályozást vezetnek be.

Az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte négy energetikai törvény módosítását – ismertette Magyar Éva. A módosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, ami összesen 868 milliárd forintnyi uniós forrást érint.

A javaslat elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ami növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Pontosítják a szárazföldi szélerőművek létesítésére alkalmas, úgynevezett könnyített térségek kijelölésének szabályait, és a szélerőművek magassági korlátja a jelenlegi 130 méterről 199 méterre emelkedik.

Lehetővé teszik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia-szerződést kössenek, ha rendelkeznek okosmérővel.

Nyilvános ügynökakták, átdolgozott költségvetés

Az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának előestéjén, október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai – mondta Szondi Vanda. Közölte: a kormány szerdai ülésén új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére.

A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé.

A nyilvánosság nem jelent majd válogatás nélküli adatközlést. Kizárják például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát és védik az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt – tette hozzá a szóvivő.