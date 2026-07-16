A szerdai kormányülésen tárgyalt fontos témákról csütörtökön délután 15 órakor számolnak be kormányszóvivői tájékoztató keretében.

Kormányszóvivői tájékoztatót tartanak csütörtök délután / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Kormányszóvivői tájékoztatót tartanak csütörtök délután

A Világgazdaság szerint, bár az erről megküldött közleményben a várható témákról nem szerepelt hivatalos tájékoztatás, a bejelentések és a kérdések sorában az elmúlt napok eseményei alapján szó lehet többek közt a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai kormányülés legfontosabb ügyeként bejelentett Szent István Vidékfejlesztési Programról, a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításáról is intézkedő 17. alkotmánymódosításról, Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-s szerepvállalásáról, valamint a már többször is tárgyalt azbesztszennyezésekről is.