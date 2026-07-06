Korrupciós pénzek elosztásáról tett beismerő vallomást Óbuda volt MSZP-s alpolgármestere

A budapesti nagykoalíciós korrupciós ügy megmutatja kicsiben, hogy húsz év alatt miként osztotta fel/lopta el a Fidesz és az MSZP 70:30 arányban az országot – írta a közösségi oldalán Magyar Péter.

Dagad a korrupciós botrány Óbudán Fotó: Wikipedia

A miniszterelnök által említett korrupciós ügyről a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábban azt közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg.

A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

Megosztoztak a korrupciós pénzeken

Az ügyészség tájékoztatója szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, amelyen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel.

A Telex számolt be róla, hogy Czeglédy Gergő, Óbuda volt MSZP-s alpolgármestere tett részletes beismerő vallomást az ügyben, és azt állította, hogy 70-30 százalékos arányban osztották el egymás között a korrupciós pénzeket.

Az ügyészség június elején nyolc embert vett őrizetbe az ügyben: Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusokat, valamint Puskás Péter korábbi III. kerületi alpolgármestert és két vállalkozót.

Később Puskás Péter esetében az ügyészség megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést.