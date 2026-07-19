Fellángolt a vita a kotorékvadászatról: az állatvédők betiltatnák, a vadászok szerint nélkülözhetetlen

A kormány olyan bejelentést tett a héten, amely nemcsak a politika iránt érdeklődők, hanem a állatvédők és a vadászok körében is felkorbácsolta az indulatokat: Gajdos László bejelentette, kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter arra hivatkozott, hogy ez a vadászati forma indokolatlan szenvedést okoz a vadon élő állatoknak és a vadászkutyáknak is. „Nem tűrhetjük tovább ezt a kegyetlen és felesleges pusztítást” – fogalmazott.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását (Forrás: Facebook)

A kotorékvadászat egy speciális, a föld alatt élő ragadozók (elsősorban róka és borz) gyérítésére használt vadászati mód, amelynek lényege, hogy kistermetű vadászkutyákat (például tacskókat vagy terriereket) engednek be a vad talaj alatti járatrendszerébe. A kutya feladata, hogy a vadat kikergesse a felszínre (ahol a vadász fegyverrel várja), vagy a kotorékban sarokba szorítsa és ugatással jelezze a helyzetét, hogy a vadász felülről kiásva ejtse el a zsákmányt.

A kotorékvadászat egyik legvitatottabb formája az úgynevezett kisrókázás, amikor tavasszal, a kölykök születése után zajlik a vadászat (Fotó: Pexels)

A legvitatottabb forma az úgynevezett kisrókázás, amikor tavasszal, a kölykök születése után zajlik a vadászat. Ilyenkor az anyaróka a kölykeit védi, ezért gyakran elkerülhetetlen a föld alatti küzdelem, amelynek során a róka, a kutya és a kölykök is súlyos sérüléseket szenvedhetnek vagy elpusztulhatnak. Az Agrárágazat hírportál cikkében rámutatott: éppen ez az oka annak, hogy a kotorékvadászatot számos állatvédő szervezet a legkegyetlenebb vadászati módszerek közé sorolja.

Szerintük a menekülési lehetőség nélküli föld alatti összecsapás szükségtelen szenvedést okoz, ráadásul a vadászkutyák is komoly sérüléseknek vannak kitéve.

A módszert több nyugat-európai országban már betiltották vagy jelentősen korlátozták, és a természetvédelmi szakirodalomban is egyre inkább az a szemlélet erősödik, hogy a ragadozóállomány szabályozását humánusabb eszközökkel, például vakcinázással kell megoldani.

Ennek az álláspontnak az egyik legismertebb szószólója a Rókales Alapítvány, amely a kotorékvadászatot nyílt állatviadalnak és állatkínzásnak minősítené. Kurunczi Norbert, az alapítvány vezetője petíciót indított a gyakorlat törvényi tiltásáért. A tiltakozáshoz a Stop Kotorékozás Petíció oldalon lehet csatlakozni.

A szakma ugyanakkor árnyaltabban látja a kérdést, mint hogy azt egyszerűen „kegyetlen és felesleges pusztításnak” lehessen nevezni.

Az Országos Magyar Vadászkamara az Origót arról tájékoztatta, hogy munkacsoportokat alakítottak az elmúlt években egyre inkább fókuszba kerülő csapdázás és kotorékozás témakörében, és megállapították: a két vadászati módszer szabályozása felülvizsgálatra szorul és nagyobb hangsúlyt kell fektetni az állatvédelemre. Mint írták, már Gajdos László bejelentése előtt megkeresték egyeztetés céljából a minisztérium szakterületi vezetőit, amely egyeztetésre a korábban kitűzött menetrend szerint csütörtökön sor is került.