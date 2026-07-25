Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid, ismét átalakul az éjszakai közlekedés

Új buszjáratok indulnak Kelenföldről, Újpest-Városkaputól és több agglomerációs csatlakozási pontról. A budapesti éjszakai közlekedés bővítésével Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Dömsöd térsége is könnyebben elérhető lesz.
Tovább bővül az éjszakai közlekedés Budapest és az agglomeráció között
Augusztus 1-jétől újabb éjszakai buszjáratok indulnak Budapest és több környező település között – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán. A járatok menetrendjét az utolsó metrókhoz, HÉV-ekhez és vonatokhoz igazítják.
Kelenföldről közvetlen éjszakai kapcsolat létesül Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Etyek felé. Augusztus 11-től Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre is indulnak buszok az M4-es metró végállomásától.
Újpest-Városkaputól egészen Visegrádig lehet majd éjszaka utazni. Pomázról Pilisszentkereszt és Csobánka felé indul új járat, valamint Veresegyház, Csömör és Nagytarcsa elérhetősége is javul.
A fejlesztéssel éjszakai járat indul Dabasra, valamint közvetlen kapcsolat jön létre Budapest és Kiskunlacháza térsége között. A Budapest–Belgrád vasútvonal megnyitásáig a busz Dunaharasztin, Taksonyon, Dunavarsányon és Délegyházán keresztül Dömsödig közlekedik. Később az útvonal Bugyit is érinti majd.
2030-ig 2 új megállóval meghosszabbítják az M3-as metrót
A kormány a fővárossal együttműködve az uniós programok közé emeli az M3-as metró két megállóval történő újpesti meghosszabbítását. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint a beruházás 2030-ig reálisan megvalósítható, és egy országos jelentőségű vasút–metró csomópont jöhet létre. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a tervek már elkészültek.