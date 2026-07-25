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Vitézy Dávid

Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid, ismét átalakul az éjszakai közlekedés

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Egyre több környékbeli település válik elérhetővé Budapestről a késő esti órákban. Az éjszakai közlekedés Budapesten augusztus 1-jétől új buszjáratokkal bővül a főváros és az agglomeráció között – jelentette be Vitézy Dávid. A menetrendet az utolsó metrókhoz, HÉV-ekhez és vonatokhoz igazítják.
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Vitézy Dávidbudapesti közlekedésiBudapestagglomeráció

Új buszjáratok indulnak Kelenföldről, Újpest-Városkaputól és több agglomerációs csatlakozási pontról. A budapesti éjszakai közlekedés bővítésével Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Dömsöd térsége is könnyebben elérhető lesz.

Vitézy Dávid bejelentése szerint bővül az éjszakai közlekedés Budapest és az agglomeráció között
Vitézy Dávid bejelentése szerint bővül az éjszakai közlekedés Budapest és az agglomeráció között (A képen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter) Fotó: ORIGO

Tovább bővül az éjszakai közlekedés Budapest és az agglomeráció között

Augusztus 1-jétől újabb éjszakai buszjáratok indulnak Budapest és több környező település között – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán. A járatok menetrendjét az utolsó metrókhoz, HÉV-ekhez és vonatokhoz igazítják.

Kelenföldről közvetlen éjszakai kapcsolat létesül Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Etyek felé. Augusztus 11-től Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre is indulnak buszok az M4-es metró végállomásától.

Újpest-Városkaputól egészen Visegrádig lehet majd éjszaka utazni. Pomázról Pilisszentkereszt és Csobánka felé indul új járat, valamint Veresegyház, Csömör és Nagytarcsa elérhetősége is javul.

A fejlesztéssel éjszakai járat indul Dabasra, valamint közvetlen kapcsolat jön létre Budapest és Kiskunlacháza térsége között. A Budapest–Belgrád vasútvonal megnyitásáig a busz Dunaharasztin, Taksonyon, Dunavarsányon és Délegyházán keresztül Dömsödig közlekedik. Később az útvonal Bugyit is érinti majd.

2030-ig 2 új megállóval meghosszabbítják az M3-as metrót

A kormány a fővárossal együttműködve az uniós programok közé emeli az M3-as metró két megállóval történő újpesti meghosszabbítását. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint a beruházás 2030-ig reálisan megvalósítható, és egy országos jelentőségű vasút–metró csomópont jöhet létre. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a tervek már elkészültek.

 

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