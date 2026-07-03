Az ATV, a 444 és az MSZP korábbi emberei fogják visszaállítani a közmédia függetlenségét

Hamarosan feláll a közmédia új szakmai vezérkara: az MTVA helyébe lépő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. televíziós részlegét Bodacz Balázs, a rádiós üzletágat Kerényi György, az online területet pedig Mészáros Zsófia irányítja a jövőben – értesült a 24.hu.

Deák Dániel politikai elemző kapcsolódó bejegyzésében emlékeztet rá, hogy Bodacz Balázs négy évig dolgozott az ATV-nél, ezt megelőzően pedig a Simicska-féle Magyar Nemzetnél és a Hír TV-nél is. A műsorvezető távozásakor hangsúlyozta, hogy olyan helyen folytatja a pályáját, ahol alapvető elvárás a hazugságoktól, manipulációktól és álhírektől mentes, a közönség megelégedését szolgáló munka.

A rádió irányítását Kerényi György veszi át, aki 2006 és 2010 között a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként már dolgozott a közmédiában. Szakmai múltjához tartozik a Tilos Rádió és a Rádió C alapítása, valamint vezetése. Emellett újságíróként tevékenykedett a Magyar Narancsnál, a VS.hu-nál, a Pesti Hírlapnál és a Szabad Európánál is, 2017-ben pedig rövid ideig az MSZP kommunikációs igazgatói posztját töltötte be.

Az online részleg élére Mészáros Zsófiát, az Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel, aki az utóbbi években a Pelikán Projekt keretein belül foglalkozott fiatal újságírók képzésével.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a Magyar Márton (a miniszterelnök öccse) által alapított Kontrollból is igazolhat az új közmédia, az elhíresült sírós Balásy Gyula-interjút készítő Tótváradi Zsolt lehet az M1 Híradó főszerkesztője, aki ezt a lap érdeklődésére tagadta.

Máshonnan ismerős arcok a közmédia új szakmai vezérkarában Forrás: Deák Dániel

Horváth P. András ügyvéd lett átmenetileg a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az Országgyűlés művelődési bizottsága szerdán meghallgatás nélkül nevezte ki a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának Horváth P. András ügyvédet. Neki elvileg csak ideiglenes megbízatása van, legfőbb feladata az intézmény jogi és gazdasági átvilágításának lebonyolítása. A végleges vezetőt pályázaton választják ki.

Mint azt az Origo megírta, a Fidesz minderre úgy reagált: „az egész államigazgatásban tiszás ügyvédi invázió van. Egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a tiszás jogászokat. Ennek a tiszás sáskajárásnak a legújabb áldozata a magyar közmédia, ahová szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tiszás pártkinevezett kapott megbízást.”