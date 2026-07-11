Újabb üzenet jelent a közmédia online felületén

Ahogy az Origo is beszámolt róla, július 7-én a közmédia több platformja is beszüntette átmenetileg a működését, az adásszünetet pedig egy hangzatos üzenettel is megtámogatták, amelyben bocsánatot kérnek az elmúlt években sugárzott propagandáért.

Újabb üzenet jelent meg a közmédia egyik felületén -

Fotó: Facebook/Tarr Zoltán

Az M1 keddi rendkívüli adásszünetét és az azt követő műsorváltozást kiemelkedő érdeklődés kísérte.

Az MTVA csütörtöki közlése szerint a közösségi médiában megjelent feliratokat és videókat összesen közel kétmillió alkalommal tekintették meg.

Az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével indult újra az „átmeneti adás” a szimbolikusnak szánt, 19:56 órás időpontban. A közmédia közleménye szerint a következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók.

Itt a közmédia újabb üzenete

A hirado.hu felületen szombat 6 órakor újabb közlemény jelent meg, melyben ez olvasható:

Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük

Változások a közmédia vezetésében

Az Origo arról is beszámolt, hogy Szeleczky Ádám lett átmenetileg a Duna csatornaigazgatója, emellett tanácsadóként segíti a közmédia hírszolgáltatáson kívüli televíziós munkáját.

A Szeleczky Ádám kinevezését megelőző napokban jelentős személyi és szervezeti változások kezdődtek a közmédiánál. Horváth P. András ideiglenes szakmai vezető saját hatáskörébe vonta a fontosabb döntéseket. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságért, Kerényi György a Kossuth Rádióért, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetért, Teszáry Sára pedig a PR- és marketingfeladatokért felel.

Ugyanezen a napon Császár Attila, az M1 riportere is távozott a közmédiától. A beszámolók szerint a déli híradó után hívták be a HR-osztályra, majd felmentették a munkavégzés alól. Az átalakítások azóta is folytatódnak, ennek újabb lépése Szeleczky Ádám ideiglenes kinevezése is.