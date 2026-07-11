Újabb üzenet jelent a közmédia online felületén

Ahogy az Origo is beszámolt róla, július 7-én a közmédia több platformja is beszüntette átmenetileg a működését, az adásszünetet pedig egy hangzatos üzenettel is megtámogatták, amelyben bocsánatot kérnek az elmúlt években sugárzott propagandáért.
Az M1 keddi rendkívüli adásszünetét és az azt követő műsorváltozást kiemelkedő érdeklődés kísérte.
Az MTVA csütörtöki közlése szerint a közösségi médiában megjelent feliratokat és videókat összesen közel kétmillió alkalommal tekintették meg.
Az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével indult újra az „átmeneti adás” a szimbolikusnak szánt, 19:56 órás időpontban. A közmédia közleménye szerint a következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók.
Itt a közmédia újabb üzenete
A hirado.hu felületen szombat 6 órakor újabb közlemény jelent meg, melyben ez olvasható:
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Változások a közmédia vezetésében
Az Origo arról is beszámolt, hogy Szeleczky Ádám lett átmenetileg a Duna csatornaigazgatója, emellett tanácsadóként segíti a közmédia hírszolgáltatáson kívüli televíziós munkáját.
A Szeleczky Ádám kinevezését megelőző napokban jelentős személyi és szervezeti változások kezdődtek a közmédiánál. Horváth P. András ideiglenes szakmai vezető saját hatáskörébe vonta a fontosabb döntéseket. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságért, Kerényi György a Kossuth Rádióért, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetért, Teszáry Sára pedig a PR- és marketingfeladatokért felel.
Ugyanezen a napon Császár Attila, az M1 riportere is távozott a közmédiától. A beszámolók szerint a déli híradó után hívták be a HR-osztályra, majd felmentették a munkavégzés alól. Az átalakítások azóta is folytatódnak, ennek újabb lépése Szeleczky Ádám ideiglenes kinevezése is.