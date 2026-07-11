Újabb részletek derültek ki, így indul újra a közmédiában a teljes hírszolgáltatás

Mint arról az Origo beszámolt, július 7-én a közmédia több platformja is beszüntette átmenetileg a működését, az adásszünetet pedig egy hangzatos üzenettel is megtámogatták, amelyben bocsánatot kérnek az elmúlt években sugárzott propagandáért.
A hirado.hu felületen szombat 6 órakor közlemény jelent meg, melyben ez olvasható (azóta is): „Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük” Az Index pedig azt írta, hogy az M1-en ugyan továbbra is filmeket vetítenek, azonban a képernyő alján futó sávban csaknem 5 nap kihagyás után újra közölt híreket a csatorna.
A közmédia sajtóosztálya szombaton közleményt adott ki
Az Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya szombat esti közleményében azt közölte:
- július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát
- július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzétesznek, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak
- az M1 televízión az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni
- a zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió - hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is
- a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást