Újabb részletek derültek ki, így indul újra a közmédiában a teljes hírszolgáltatás

Mint arról az Origo beszámolt, július 7-én a közmédia több platformja is beszüntette átmenetileg a működését, az adásszünetet pedig egy hangzatos üzenettel is megtámogatták, amelyben bocsánatot kérnek az elmúlt években sugárzott propagandáért.

Átalakul a közmédia - Fotó: Facebook/Tarr Zoltán

A hirado.hu felületen szombat 6 órakor közlemény jelent meg, melyben ez olvasható (azóta is): „Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük” Az Index pedig azt írta, hogy az M1-en ugyan továbbra is filmeket vetítenek, azonban a képernyő alján futó sávban csaknem 5 nap kihagyás után újra közölt híreket a csatorna.

A közmédia sajtóosztálya szombaton közleményt adott ki

Az Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya szombat esti közleményében azt közölte: