Leállították a külsősök kifizetését a közmédiában

A Magyar Nemzet több, egymástól független forrásból úgy értesült, hogy az MTVA-nál felfüggesztették a külsős munkatársak kifizetését. A lap információi szerint a közmédia külsős vállalkozóinak díjazását csak a Tisza által kinevezett ideiglenes vezérigazgató, Horváth P. András jóváhagyásával lehetne folyósítani, az átvilágítás idejére azonban leállították az utalásokat, mindez több száz beszállítót és műsorkészítőt érinthet.

Leállították a kifizetéseket a közmédia külsős dolgozóinak

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Közmédia: kedvezőtlen feltételekkel kényszerítik távozásra a dolgozókat

Eközben az új vezetés kifejezetten kedvezőtlen feltételekkel próbálja távozásra bírni a dolgozók egy részét. A múlt héten több tucatnyi munkatárs munkaviszonyát függesztették fel indoklás nélkül, az utóbbi néhány napban pedig elindultak a felmondások is. A Magyar Nemzet szerint az MTVA vezetése számos dolgozónak tett olyan ajánlatot, hogy közös megegyezéssel távozzanak, amelynek a keretében a jogosan járó végkielégítésüknek csak a felét kapnák meg. Az új vezetés ugyanis mindenáron elkerülné a csoportos létszámleépítést.

Mint arról az Origo beszámolt, egy hete indultak meg a kirúgások a közmédiában. Megalázó körülmények között rúgták ki többek között az MTVA ismert riporterét, Császár Attila televíziós újságírót, akit biztonsági őrökkel vezettek ki az épületből. A közmédia több platformja is beszüntette átmenetileg a működését, az adásszünetben pedig bocsánatot kértek az elmúlt években sugárzott propagandáért. A hírszolgáltatás fokozatosan áll helyre, szerda éjféltől – egy hét hallgatás után – újraindult a Kossuth rádió, visszatért a déli harangszó és az éjféli Himnusz is.





