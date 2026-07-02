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magyar közmédia

A Fidesz szerint a magyar közmédia lett a tiszás sáskajárás legújabb áldozata

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Az egész államigazgatásban tiszás ügyvédi invázió van. Egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a tiszás jogászokat – írta közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére.
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magyar közmédiaTisza-kormányMagyar Péter

A Fidesz közleménye élesen bírálta a Tisza-kormány kinevezési gyakorlatát, melynek ezúttal a magyar közmédia esett áldozatul.

A Fidesz szerint magyar közmédia lett a tiszás sáskajárás legújabb áldozata
A Fidesz szerint magyar közmédia lett a tiszás sáskajárás legújabb áldozata Forrás: Facebook/MTVA

Pártkinevezettek a közmédiában

Ennek a tiszás sáskajárásnak a legújabb áldozata a magyar közmédia, ahová szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tiszás pártkinevezett kapott megbízást”

 – áll a közleményben.

A Fidesz arra is ráirányítja a figyelmet, hogy legnagyobb ellenzéki pártként feladata Magyar Péter ámokfutásának megakadályozása. 

Ez előrevetíti a magyarpéteri önkény további kiterjesztését, amely most már a sajtó- és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, meghallgatás nélkül döntött és nevezte ki a Tisza a közmédia új, ideiglenes vezetőjét, Horváth Andrást csütörtökön. Az Országgyűlés művelődési bizottságának 11 tagjából 7 képviselő támogatta a Tisza Párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene.

 

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