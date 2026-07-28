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kossuth rádió

Megvan, mikor tér vissza az M1 és a Kossuth Rádió rendes adása – teljesen új arculat várható

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Hamarosan véget ér a július eleje óta tartó átmeneti időszak, és újraindul a teljes hírszolgáltatás az M1-en, valamint a digitális felületeken. A közmédia tájékoztatása szerint augusztus második felében tér vissza a megújuló hírszolgáltatás, ősszel pedig új műsorstruktúrával és jelentősen csökkentett költségekkel folytatják a működést.
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kossuth rádiómtvaközmédiam1Tisza-kormány

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap bejelentette, hogy augusztus második felében visszatér a teljes hírszolgáltatás az M1 képernyőjére és a digitális platformokra. A Kossuth Rádióban már újraindult a műsor- és hírszolgáltatás, valamint ismét hallható a déli harangszó is. Az MTVA közlése szerint a következő időszakban teljesen új struktúrában működik tovább a közmédia, amelynek célja az átláthatóbb működés és a költségek jelentős csökkentése.

Átalakul a közmédia hírszolgáltatása (Fotó: AFP)
Átalakul a közmédia hírszolgáltatása (Fotó: AFP)

Jelentősen átalakul a közmédia: új műsorokkal és kisebb költségekkel tér vissza a hírszolgáltatás

A közlemény főbb pontjai: 

  • Az MTVA beolvadt a Duna Médiaszolgáltatóba  
  • Az integrációs időszakban a közmédia Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-ként működik tovább 
  • Megszűnt a megrendelő-előállító viszonyrendszer 
  • Az új központi szervezet neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lesz 
  • Az integrációra három hónap van 
  • A Magyar Távirati Iroda ismét önálló szervezet lesz 

A változások hátterében a közmédia intézményrendszerének átalakítása áll. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) július 26-án beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, így a rádiós, televíziós, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat a jövőben egy egységes szervezet látja el.

A közlemény szerint az átalakítás része a költségek csökkentése is. Több milliárd forintos megtakarítást értek el, többek között a szakmailag nem indokolható, pazarlónak ítélt külső gyártású tartalmak megszüntetésével. Az ilyen műsorok előállítására mintegy 3 milliárd forint értékben hoztak döntéseket.

A közmédia vezetése szerint az új struktúrában közel száz műsor biztosan visszatér az őszi kínálatba, emellett további új tartalmak bejelentése is várható.

A július elején kezdődött átalakítási folyamat idején az M1-en átmenetileg magyar filmek és sorozatok klasszikusai láthatók. 

A tervek szerint azonban augusztus második felében visszatér a teljes hírszolgáltatás, amely a közlés szerint szakmai alapokon megújulva, új rendszerben működik majd tovább.

A Kossuth Rádióban már újraindult a műsor- és hírszolgáltatás, elsősorban kulturális tartalmakkal. A közmédia közlése szerint olyan alkotók művei is megjelennek majd, akiké az elmúlt években nem.

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Mint arról az Origó beszámolt, július 7-én a közmédia több platformján is átmenetileg felfüggesztették a műsorszolgáltatást. A döntést akkor egy olyan üzenet kísérte, amelyben bocsánatot kértek az elmúlt években sugárzott tartalmak miatt. Magyar Péter történelmi napként értékelte az M1 és a Kossuth Rádió működésének felfüggesztését, míg Orbán Viktor szerint a Tisza Párt önkényének újabb lépése történt.

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