Meghallgatás nélkül döntött és nevezte ki a Tisza a közmédia új, ideiglenes vezetőjét

A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának pedig a magyar embereket kell szolgálnia – erről írt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán bejelentette azt is, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága kinevezte a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást.
Az átalakítás következő lépéseként az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth Andrást nevezte ki a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjének – közölte Tarr Zoltán a Facebook-oldalán.
Átvilágítás és átalakítás következik
Tarr Zoltán hangsúlyozta: a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetést követően, nyílt pályázat útján választják majd ki.
A miniszter szerint az ideiglenes vezetés feladata
- a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása,
- a propaganda megszüntetése,
- valamint egy hiteles, független és objektív tájékoztatást nyújtó médium kialakítása.
Mint fogalmazott:
a közmédiát nem a kormány vagy a minisztérium alakítja át, hanem az ideiglenes szakmai csapat,
amelynek feladata, hogy olyan közszolgálati médiát hozzon létre, amely politikamentesen, szakmai elvek mentén, kizárólag a nyilvánosság érdekeit szolgálja.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!