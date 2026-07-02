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Tarr Zoltán

Meghallgatás nélkül döntött és nevezte ki a Tisza a közmédia új, ideiglenes vezetőjét

5 órája
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A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának pedig a magyar embereket kell szolgálnia – erről írt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán bejelentette azt is, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága kinevezte a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást.
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Tarr ZoltánHorváth Andrásközmédiapropagandamédiaátalakítás

Az átalakítás következő lépéseként az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth Andrást nevezte ki a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjének – közölte Tarr Zoltán a Facebook-oldalán. 

Tarr Zoltán
Tarr Zoltán szerint a közmédiát egy ideiglenes szakmai csapat alakítja majd át (Forrás: Facebook/Tarr Zoltán)

Átvilágítás és átalakítás következik

Tarr Zoltán hangsúlyozta: a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetést követően, nyílt pályázat útján választják majd ki.

A miniszter szerint az ideiglenes vezetés feladata 

  • a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, 
  • a propaganda megszüntetése, 
  • valamint egy hiteles, független és objektív tájékoztatást nyújtó médium kialakítása.
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Mint fogalmazott: 

 a közmédiát nem a kormány vagy a minisztérium alakítja át, hanem az ideiglenes szakmai csapat, 

amelynek feladata, hogy olyan közszolgálati médiát hozzon létre, amely politikamentesen, szakmai elvek mentén, kizárólag a nyilvánosság érdekeit szolgálja.

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