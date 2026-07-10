Stop Önkény! – A békés tüntetéseknek nemcsak lehet, hanem kell is folytatódnia

Megtelt a tér csütörtök este a Sándor-palotánál, ahová a Tisza-kormány tervezett Alaptörvény-módosítása miatt hívott össze tüntetést a Fidesz. A rendezvényen felszólalt Havasi Bertalan és Áder János is, és közösségi oldalán támogatásáról biztosította a résztvevőket Orbán Viktor is. Az Origo arról kérdezte ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, milyen következményei lehetnek az eseménynek és a köztársasági elnök leváltásának.

Több ezren tüntettek csütörtökön Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett a Sándor-palotánál (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az elmúlt tizenhat esztendőben kiépült erős, független Magyarországot a Tisza-kormány lépésről lépésre, tégláról téglára akarja leépíteni. Tegnap jelentős tömeg üzente meg a hatalomnak, hogy Magyarország szuverenitása nem alku tárgya, a nemzeti vagyon nem eladó, és az önkényt és a diktatúra kiépítését demokratikus erővel fogják a magyar emberek megállítani – mondta el lapunknak az alkotmányjogász.

Miben áll a köztársasági elnök jelentősége?

Ifjabb Lomnici Zoltánt arról is kérdeztük, miért fontos ennyire a köztársasági elnök lecserélése, ha a jogkörei korlátozottak. A szakértő rámutatott: az államfő valóban nem rendelkezik az úgynevezett félelnöki vagy elnöki típusú rendszerekben tapasztalható széles közjogi mozgástérrel, ám

korlátozott jogkörei is stratégiai jelentőségűek a fékek és ellensúlyok, valamint a nemzeti szuverenitás védelme szempontjából, különösen a jogalkotás feletti kontrollra.

Kiemelte, hogy a földvédelem és nemzeti vagyon védelme kapcsán az elnök szerepe közvetett, de fontos, hogy ha egy törvény vagy módosítás gyengítené ezeket a garanciákat, az elnök késleltetheti vagy bizonyos esetekben meg is akadályozhatja a végrehajtást.

Sulyok Tamás a szuverén magyar alkotmányos identitást képviseli

Az elmúlt tizenhat évben ez a rendszer biztosította, hogy a kétharmados parlamenti többség mellett is legyen alkotmányos, ugyanakkor nemzeti fókuszú kontroll.

Sulyok Tamás ezt a folytonosságot és a szuverén magyar alkotmányos identitást képviselte – tette hozzá Lomnici, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi kormánynak azért „fontos” a lecserélés, mert

teljes, akadálytalan kontrollt akar a törvényhozás és az állami intézmények felett.

A célzott, személyre szabott átmeneti rendelkezés ellentétes a jogállamiság és a jogbiztonság elvével, ugyanis az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a szerzett jogok védelme alapvető alkotmányos érték, és a jogalkotónak tiszteletben kell tartania a jogalanyok jogos várakozásait – hívta fel a figyelmet egy korábbi alkotmánybírósági döntésre Lomnici.