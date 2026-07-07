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Vállalhatatlan: a tiszás Kulcsár Krisztián így trágárkodott a parlamentben - videó

latorcai csaba

Vállalhatatlan: a tiszás Kulcsár Krisztián így trágárkodott a parlamentben - videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Mutatjuk a jelenetet. Most a tiszás Kulcsár Krisztián nyilvánult meg vállalhatatlan módon.
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latorcai csabakulcsár krisztiánlezsák anna

Kulcsár Krisztián Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása közben k.rva anyázott a parlamentben. Ezt követően a KDNP-s Latorcai Csaba, a parlament alelnöke felháborodottan szólította fel arra a tiszás képviselőt, hogy azonnal kérjen bocsánatot, mert ez nem méltó az országgyűléshez. Apáti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánatkérésre szólította fel a tiszás politikust. 

Kulcsár végül eleget tett a nyomásnak. Arra hivatkozott, hogy "indulatos" volt és "természetesen nem gondolta szó szerint" azt, ami elhangzott. Lezsák Anna elfogadta a bocsánatkérést, de kiemelte: ilyen a Tisza valódi arca.

 

 

 

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