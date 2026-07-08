Ezek voltak a legemlékezetesebb trágár beszólások a parlamentben

Botrányt kavart, hogy Lezsák Anna fideszes országgyűlési képviselő felszólalása közben Kulcsár Krisztián azt mondta a parlamentben: „K... anyád”. Ahogyan arról az Origo beszámolt, a történtek után Latorcai Csaba, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke azonnali bocsánatkérésre szólította fel a tiszás politikust, hangsúlyozva, hogy ilyen megnyilvánulásnak nincs helye az Országgyűlésben. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője szintén bocsánatkérést követelt. Kulcsár Krisztián végül elnézést kért, azzal indokolva a történteket, hogy indulatos volt, és „természetesen nem gondolta szó szerint” az elhangzottakat. Lezsák Anna elfogadta a bocsánatkérést, ugyanakkor megállapította: ez a Tisza valódi arca.

Nem Kulcsár Krisztiáné volt az első vállalhatatlan megnyilvánulás a Parlament falai között (Forrás: Facebook)

Kulcsár Krisztián esete nem egyedi

A parlamenti incidens után felmerült, hogy Magyar Péter is többször tett vállalhatatlan kijelentéseket az Országgyűlésben.

Többek között azt kiabálta Németh Balázsnak, hogy

Piti tolvaj! Folyamatosan ezt csinálja Németh Balázs!

Hegedűs Barbarának azt mondta:

Milyen anya vagy te?

Panyi Miklóst pedig „hazug, embertelen trógernek” nevezte.