Ezek voltak a legemlékezetesebb trágár beszólások a parlamentben

Botrányt kavart, hogy Lezsák Anna fideszes országgyűlési képviselő felszólalása közben Kulcsár Krisztián azt mondta a parlamentben: „K... anyád”. Ahogyan arról az Origo beszámolt, a történtek után Latorcai Csaba, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke azonnali bocsánatkérésre szólította fel a tiszás politikust, hangsúlyozva, hogy ilyen megnyilvánulásnak nincs helye az Országgyűlésben. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője szintén bocsánatkérést követelt. Kulcsár Krisztián végül elnézést kért, azzal indokolva a történteket, hogy indulatos volt, és „természetesen nem gondolta szó szerint” az elhangzottakat. Lezsák Anna elfogadta a bocsánatkérést, ugyanakkor megállapította: ez a Tisza valódi arca.
Kulcsár Krisztián esete nem egyedi
A parlamenti incidens után felmerült, hogy Magyar Péter is többször tett vállalhatatlan kijelentéseket az Országgyűlésben.
Többek között azt kiabálta Németh Balázsnak, hogy
Piti tolvaj! Folyamatosan ezt csinálja Németh Balázs!
Hegedűs Barbarának azt mondta:
Milyen anya vagy te?
Panyi Miklóst pedig „hazug, embertelen trógernek” nevezte.
Emlékezetes parlamenti káromkodások
Kulcsár Krisztián esete ugyan nagy visszhangot kapott, de sajnos korántsem példa nélküli a magyar parlament történetében. Az elmúlt évtizedekben több emlékezetes trágár kiszólás is elhangzott az ülésteremben:
- 2005-ben Kuncze Gábor (SZDSZ): „K... anyád!” – egy, a Fidesz padsoraiból érkező bekiabálás után
- 2005-ben Tóth Sándor (MSZP): „A k... anyádat!” – miután felszólalása közben ismét megszólalt a telefonja
- 2003-ben Kis Zoltán (SZDSZ): „Egy órája nincs itt. K... jó.” – egy éjszakai ülésen tett megjegyzést
- 2001-ben Lányi Zsolt (FKGP): „K... anyád!” – a politikus később azt állította, hogy véletlenül rálépett a mikrofonzsinórra
- 2000-ben Kis Zoltán (SZDSZ): „K... szellemes!” – Csapody Miklós felszólalására reagálva
- 1997-ben Kis Gyula József (MDF): „Menj a p...!” – Tóth Károly felszólalása közben, távozóban fakadt ki
A parlamenti vita hagyományosan a politikai nézetek ütköztetésének terepe, ugyanakkor időről időre előfordul, hogy az indulatok felülírják a parlamenti etikettet. Kulcsár Krisztián most egy olyan, hosszú évekre visszanyúló sorba került be, amelynek szereplői ezúttal nem felszólalásaik tartalma, hanem emlékezetes káromkodásaik miatt maradtak meg a közéleti emlékezetben.