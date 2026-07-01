„Meglehetősen furcsa, hogy Lannert Judit etnikai alapon szeretné meghatározni az egyházi iskolák összetételét”

Mint arról az Origo beszámolt, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az elmúlt időszakban több, az egyházi oktatást alapjaiban érintő javaslattal állt elő. Egyebek mellett felvetette, hogy a jövőben az egyházi iskolák működését ahhoz kötné, hogy roma és nem roma tanulókat egyaránt fogadjanak, emellett beszélt az iskolabezárásokról, a rövidebb tanórákról és a lexikális tudás szerepéről is. Az Origo ezekről a nagy vitát kiváltó elképzelésekről kérdezett egy budapesti katolikus gimnázium igazgatóját és az intézmény egyik tanárát, akik elmondták véleményüket az egyházi autonómiáról, a felvételi szempontokról és az oktatási változásokról, de kérték, hogy nevük ne szerepeljen a cikkben.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az elmúlt időszakban több, az egyházi oktatást alapjaiban érintő javaslattal állt elő. (Forrás: Pinterest)

Arra a kérdésre, hogy milyen szempontok alapján választják ki a diákokat, azt felelték: az Alaptörvény rögzíti a faji, nemi, vallási és egyéb megkülönböztetés tilalmát, aminek tükrében eleve furcsa az a megközelítés, amely etnikai alapon szeretné meghatározni az iskolák összetételét. Az egyházi iskolákban jelenleg is tanulnak magukat romának valló családok gyermekei, és számos egyházi iskola nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű térségekben élő, leszakadással veszélyeztetett gyermekek befogadására, felzárkóztatására és nevelésére.

Ha a mi iskolánkat nézem, eddig sem tettünk és ezután sem teszünk különbséget a hozzánk jelentkezők között abban, hogy magukat romának, németnek, horvátnak vagy bármilyen más nemzetiséghez tartozónak tartják. Mi a család vallásos szellemiségét, a tanulmányi eredményeket, a felvételin nyújtott teljesítményt, valamint a gyermek és a szülők elkötelezettségét vesszük alapul.