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klebelsberg központ

Lannert Judit kinevezte a Klebelsberg Központ új vezetőjét

1 órája
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Sinka Edit lett a Klebelsberg Központ új vezetője. A hírt Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter jelentette be.
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klebelsberg központlannert juditsinka edit

"Új fejezet kezdődik a Klebelsberg Központ életében. A mai nappal Sinka Editet neveztem ki a Klebelsberg Központ élére" - írta Facebook-oldalán Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit kinevezte a Klebelsberg Központ új vezetőjét.
Lannert Judit kinevezte a Klebelsberg Központ új vezetőjét. Fotó: Lannert Judit facebook oldala

Lannert Judit kinevezte a Klebelsberg Központ új vezetőjét

Sinka Edit kinevezése nem egyszerű vezetőváltás, hanem szemléletváltás a Klebelsberg Központ élén. A fenntartó működésében a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba. 

- írta a miniszter.

Az új vezető célja, hogy rendszerszinten partneri viszony alakuljon ki az iskolákkal és a pedagógusokkal. Szakmai párbeszéd, a szabad véleménynyilvánítás és a kölcsönös bizalom kell, hogy  a jövőben meghatározza a Klebelsberg Központ működését. Sinka Edit tanári végzettséggel több, mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat, többek között az iskolafenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Az elmúlt hetekben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő koordinálta a tankerületek és a Klebelsberg Központ átvilágítását. 

Kiemelte, hogy: "azt várom Sinka Edittől, hogy a Klebelsberg Központ mint minisztériumi háttérintézmény vezetőjeként segítse a gyerekközpontú és adatalapú működés megvalósulását a magyar iskolarendszerben." 

Az átvilágítás eredményeiről hamarosan tájékoztatni fogjuk közvéleményt. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet és eredményes, sikeres munkát kívánok Sinka Editnek a rá váró feladatokhoz.

 

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