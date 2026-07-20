Lannert Judit az oktatás jövőjéről és fejlesztéséről egyeztetett

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy szakmai egyeztetést folytatott az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, valamint a Magyar Waldorf Szövetség képviselőivel a magyar oktatás jövőjéről.

Lannert Judit az oktatás jövőjéről egyeztetett

Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

A miniszter közlése szerint a két szervezet ismertette működésének fő területeit, megosztotta az oktatási rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatait, valamint megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szerepet kíván vállalni a szakmai és társadalmi egyeztetésekben — írja az MTI.

Lannert Judit kiemelte: különösen fontosnak tartja azt a nyitottságot, amellyel az alternatív intézmények innovatív megoldásaikat és bevált gyakorlataikat készek megosztani az állami óvodákkal és iskolákkal.

Az oktatási miniszter szerint a szervezetek által felhalmozott tudás értékes alapot jelenthet az oktatás fejlesztésében. Példaként említette a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelésében szerzett tapasztalatokat, a művészettel támogatott tanítási-tanulási módszereket, valamint a minőségfejlesztés területén elért eredményeket.

Hozzátette, hogy az elmúlt évek számos oktatási innovációja ezekből a szakmai közösségekből indult el.

Lannert Judit a rendszeres szakmai egyeztetés fontosságát hangsúlyozta

A találkozón a miniszter hangsúlyozta: fontos feladat megőrizni és támogatni ezt a szemléletet, valamint a jövőben is rendszeres szakmai párbeszédet folytatni az érintett szervezetekkel. Mint írta, a magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha képes tanulni a jó példákból, és a különböző pedagógiai műhelyekben felhalmozott tudást közös értékké formálja.