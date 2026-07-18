Vitézy Dávid: Bennragadtak a Lázárinfó beállításai a minisztériumi rendszerben

„A kollégáim most először csináltak a tárcánál átvett leltári eszközökkel élő közvetítést a péntek délutáni Árpád hídi közlekedésbiztonsági sajtótájékoztatóra. Amikor bekapcsolták a rendszereket, ez a várakoztató képernyő fogadta őket, utoljára ez volt beállítva” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter, mellékelt egy fotót, amelyen az látszik, hogy a számítógépen a Lázárinfó Expressz technikai beállításai láthatók.

Benne maradtak a Lázárinfó grafikái a minisztériumi közvetítő rendszerben (Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala)

A Tisza-komány minisztere emlékeztetett: Lázár János 2026 februárjában is azt állította, hogy a Lázárinfó nevű kampányrendezvényeket nem a minisztérium fizeti. „Úgy látszik, ez sem volt igaz” – jegyezte meg. A Lázárinfókról az Origo is rendszeresen beszámolt. A fórumok célja az volt, hogy a vidéki lakosság ne csak Magyar Péter, hanem a Fidesz üzeneteivel is találkozzon az utcán, ahol még az akkori építési és közlekedési minisztert hosszasan, szabadon kérdezhették bármiről a választók.