Lech Walesa Magyar Péternek: Már börtönbe csuktak valakit? Akkor dolgozzanak gyorsabban

– Határozottnak kell lenni, s ha a következő három hónapban Magyarországon nem kerülnek börtönbe azok, akik bűnöket követtek el a magyar nemzet ellen, akkor ugyanúgy veszítenek majd, ahogyan a lengyelek veszíteni látszanak – mondta a HVG-nek Lech Walesa, a Szolidaritás mozgalom és Lengyelország volt elnöke az Egyensúly Intézet biztonságpolitikai konferenciáján.

Lech Walesa (Fotó: AFP/Sergei Gapon)

A nemzetállami paradigma egy hosszú történelmi folyamat eredménye volt, de véget ért a huszadik századdal – fejtette ki a Nobel-békedíjas politikus. Szerinte ma már mindenről, amit teszünk, kontinentális és globális keretek között kell gondolkodni.

Isten nekünk adta az egész világot, mi osztottuk fel szükségtelenül

– magyarázta Lech Walesa.

Lech Walesa keménységre biztatta Magyar Pétert

Szerinte az illiberális állam felszámolásához határozottság kell, amiből a lengyeleknek nem volt elegendő, ezért azt javasolja, hogy a magyarok legyenek gyorsak és eltökéltek.

A demokráciának megvan a maga sebessége, de nem árt néha rásegíteni határozottsággal, mert csak úgy őrizhető meg a nemzet támogatása, ha az emberek látják, hogy a dolgok jobbra fordulnak – mutatott rá a Nobel-békedíjas lengyel politikus. Szerinte keményebbnek kellett volna lenniük Lengyelországban is az előző rezsimmel szemben. Figyelmeztette Magyar Pétert, hogy ne kövesse el ugyanazt a hibát, mint a lengyelek.

Megkérdeztem tőle: már börtönbe csuktak valakit? Azt mondta, nem. Én erre azt válaszoltam, hogy akkor dolgozzanak gyorsabban

– idézte fel Lech Walesa. Kifejtette: vissza kell szerezni az igazi demokráciát.

– Arra jutottam, hogy három pontot kell minden párt politikai platformjának tartalmaznia. Nem lenne ukrajnai háború, ha Vlagyimir Putyin mandátumát kétszer öt évben korlátozták volna, mert akkor nem lett volna módja kiépíteni a gengszterállamot. Ezért minden politikai rendszerben ennek a kétszer öt évnek kellene léteznie, s ugyanaz a személy legfeljebb szünet után indulhatna újra a pozícióért. A második pont, hogy minden választott tisztviselőt vissza lehetne hívni, s ezt annyi aláírás gyűjtésével kezdeményezni, ahányan rá szavaztak. A harmadik pont a teljes pénzügyi transzparencia – magyarázta a volt lengyel elnök.