Politikai támadások miatt lemondott a legfőbb ügyész

Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész – tájékoztatta az Origót a Legfőbb Ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya. A legfőbb ügyész kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg.

Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész – képünk illusztráció (Fotó: Pexels/Katrin Bolovtsova)

Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint

A legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az elmúlt időszakban személyén keresztül sorozatos politikai támadások érték az általa vezetett szervezetet. Szerinte

ezek a megnyilvánulások már túllépték az elfogadható szakmai és közéleti viták kereteit, és veszélyeztetik az ügyészség függetlenségét,

tekintélyét, valamint az ott dolgozó több mint négyezer szakember munkájába vetett közbizalmat.

Nagy Gábor Bálint azt írta, hogy sem neki, sem családtagjainak nem volt közük politikai pártokhoz, legfőbb ügyészként pedig valamivel több mint egy éve dolgozik. Kifogásolta azt is, hogy egyes politikai szereplők folyamatban lévő büntetőeljárások alakulása miatt követelik a hivatalban lévő legfőbb ügyész leváltását.

Nyilatkozata szerint a lemondás kizárólag az ügyészi szervezet érdekeit szolgálja. Nagy Gábor Bálint nem akarja, hogy a személye körül kialakult politikai konfliktus tovább rontsa az intézménybe vetett bizalmat és károsítsa az ügyészség működését.

Hivatali visszaélés miatt feljelentették Magyar Pétert

Hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez Tényi István, miután kifogásolta a miniszterelnök kijelentéseit az aranykonvoj ügyben. Magyar Péter arra utasította a legfőbb ügyészt, hogy mondjon le, illetve számoljon be a folyamatban lévő aranykonvoj ügy nyomozásának állásáról.

Nagy Gábor Bálint lemondásának bejelentése után máris új bejegyzésben kommentálta a fejleményeket a miniszterelnök. Szerinte „az ország újabb Orbán-bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást”.

Uraim, ki lesz a következő?

– jegyezte meg Magyar Péter.