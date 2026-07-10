Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke 2026 júliusának elején Lengyelországba utazott első hivatalos házelnöki látogatására. A meghívást Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel parlament alsóházának elnöke küldte. Magyar és lengyel házelnök kilenc éve nem folytatott hivatalos találkozót – derül ki a A Magyar Országgyűlés elnökének közösségi médiában megjelent bejegyzéséből.

Varsóban tárgyalt a magyar-lengyel kapcsolatok újraépítéséről Forsthoffer Ágnes (A képen a magyar házelnök és lengyel kollégája, Wlodzimierz Czarzasty) Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Forsthoffer Ágnes Lengyelországban tárgyalt a két ország közötti kapcsolatok újraépítéséről

A tárgyalások célja a magyar-lengyel politikai és parlamenti kapcsolatok rendezése volt. Forsthoffer Ágnes szerint az elmúlt évek nézeteltérései megnehezítették az együttműködést, ezért újra kell építeni a két ország közötti bizalmat. A felek szakmai együttműködésről, tapasztalatcseréről és rendszeres kapcsolattartásról állapodtak meg.

A Szejm és a Szenátus vezetőjével is egyeztetett

A magyar házelnök Czarzasty mellett Malgorzata Kidawa-Blonskával, a lengyel Szenátus elnökével is találkozott. Lengyelország parlamentje kétkamarás: a Szejm a 460 tagú alsóház, a Szenátus pedig a 100 tagú felsőház.

A lengyel vezetők a TISZA választási győzelméről is beszéltek. Forsthoffer Ágnes miniszterekkel folytatott kétoldalú tárgyalásokat, majd koszorút helyezett el az Ismeretlen Katona Sírjánál. A varsói látogatás a két ország parlamenti kapcsolatainak újraindítását szolgálta.

A sajtótájékoztatón Forsthoffer Ágnest a lengyel-ukrán kapcsolatokat megterhelő volhíniai mészárlásról is megkérdezték. A házelnök közölte, hogy a történelmi esemény teljes hátterének ismerete nélkül nem kíván felelős álláspontot megfogalmazni.

Az uniós eljárás lezárásáról is tárgyalt Forsthoffer Ágnes Varsóban

Forsthoffer Ágnes és Wlodzimierz Czarzasty a magyar-lengyel parlamenti együttműködés mellett a Magyarországgal szembeni, 7-es cikkely szerinti uniós eljárás lezárásáról is egyeztetett. Arról tárgyaltak, hogyan teljesítheti Magyarország gyorsabban az uniós elvárásokat, és miként hangolhatja össze munkáját a két ország parlamentje.

A magyar házelnök szerint az új kormány ismét megbecsült és teljes jogú szereplővé tette Magyarországot a V4-ben és a NATO-ban.