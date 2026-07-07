Átmenetileg elsötétült az M1 és elhallgatott a Kossuth Rádió, ez az üzenet fogadja a nézőket

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk” – szerepel jelenleg a közmédia két felfüggesztett platformján. Az M1 és a Kossuth Rádió szolgáltatásának a beszüntetése kapcsán Magyar Péter történelmi napról posztolt közösségi oldalán.

Az M1 és a Kossuth Rádió műsora is átmenetileg szünetel

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mint arról az Origo beszámolt, ma Császár Attilát, az M1 díjnyertes riporterét, a szakmája ismert és elismert képviselőjét is elbocsájtották azonnali hatállyal. A déli híradót még megcsináltatták velük, aztán hívták fel őket a HR-re, ami után kikísérték őket az épületből. Császár Attilának az információk szerint egy olyan papírt adtak át, ami szerint július 19-ig felmentik a munkavégzés alól, utána pedig értesítik a továbbiakról.

Az eljárás abból a szempontból szokatlan, hogy a dokumentum szerint nem megszüntették, hanem felfüggesztették a munkaviszonyát, amit egyébként semmilyen módon nem indokoltak meg.

Az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás többsége egyébként nemrég Horváth P. Andrást nevezte ki a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjének, aki a hírek szerint mindent saját hatáskörbe rendelt. Az MTVA-nál sajtó- vagy médiamegkeresésre önállóan senki nem válaszolhat, tájékoztatást nem adhat, a cég közösségi média fiókjaihoz nem nyúlhat, kivéve, ha erre a vezérigazgató előzetesen, kifejezetten utasítást nem adott.

Ma azonban csúcsára ért a tisztogatási hullám, hiszen nem sokkal Császár – a kollégák szerint – méltatlan eltávolítása után a Kossuth Rádió és az M1 is felfüggesztette műsorát.

Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége

– így kommentálta az adásbeszüntetés hírét a magyar miniszterelnök közösségi oldalán.

Az MTVA felületei közül egyébként a hirado.hu is elsötétült, ahol szintén ugyanaz az üzenet látható. A többi csatorna, így az M2 és a M4 Sport műsora is zavartalanul folytatódik. Az eddigi információk alapján ma este nyolc óra előtt nem sokkal visszaáll a szolgáltatás, azonban egyelőre csak filmekkel. Az átállás a közlemény szerint fokozatosan történik majd meg.