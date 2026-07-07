Átmenetileg elsötétült az M1 és elhallgatott a Kossuth Rádió, ez az üzenet fogadja a nézőket

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk” – szerepel jelenleg a közmédia két felfüggesztett platformján. Az M1 és a Kossuth Rádió szolgáltatásának a beszüntetése kapcsán Magyar Péter történelmi napról posztolt közösségi oldalán.
Mint arról az Origo beszámolt, ma Császár Attilát, az M1 díjnyertes riporterét, a szakmája ismert és elismert képviselőjét is elbocsájtották azonnali hatállyal. A déli híradót még megcsináltatták velük, aztán hívták fel őket a HR-re, ami után kikísérték őket az épületből. Császár Attilának az információk szerint egy olyan papírt adtak át, ami szerint július 19-ig felmentik a munkavégzés alól, utána pedig értesítik a továbbiakról.
Az eljárás abból a szempontból szokatlan, hogy a dokumentum szerint nem megszüntették, hanem felfüggesztették a munkaviszonyát, amit egyébként semmilyen módon nem indokoltak meg.
Az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás többsége egyébként nemrég Horváth P. Andrást nevezte ki a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjének, aki a hírek szerint mindent saját hatáskörbe rendelt. Az MTVA-nál sajtó- vagy médiamegkeresésre önállóan senki nem válaszolhat, tájékoztatást nem adhat, a cég közösségi média fiókjaihoz nem nyúlhat, kivéve, ha erre a vezérigazgató előzetesen, kifejezetten utasítást nem adott.
Ma azonban csúcsára ért a tisztogatási hullám, hiszen nem sokkal Császár – a kollégák szerint – méltatlan eltávolítása után a Kossuth Rádió és az M1 is felfüggesztette műsorát.
Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége
– így kommentálta az adásbeszüntetés hírét a magyar miniszterelnök közösségi oldalán.
Az MTVA felületei közül egyébként a hirado.hu is elsötétült, ahol szintén ugyanaz az üzenet látható. A többi csatorna, így az M2 és a M4 Sport műsora is zavartalanul folytatódik. Az eddigi információk alapján ma este nyolc óra előtt nem sokkal visszaáll a szolgáltatás, azonban egyelőre csak filmekkel. Az átállás a közlemény szerint fokozatosan történik majd meg.
Az átalakítás egyébként várható volt, miután ma foglalta el helyét az MTVA új vezetése, amiről közleményt is adtak ki. Ebben azt írják, hogy Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át és Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.
Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg – áll a közleményben.