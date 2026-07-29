Magyar Péter eddig már több mint 15 órát beszélt a parlamentben, leginkább Orbán Viktorról

Magyar Péter volt az Országgyűlés legtöbb alkalommal felszólaló politikusa az alakuló ülés óta készült összesítés szerint. A K-Monitor által készített elemzés alapján a kormányfő 112 alkalommal szólalt fel, beszédeinek összesített időtartama pedig elérte a 15 óra 39 percet, ami több mint négyszerese a második helyezett, Toroczkai László felszólalási idejének.

Parlamenti beszédidő az alakuló ülés óta – messze Magyar Péter viszi a prímet (adatok forrása: Parlamonitor)

Magyar Péter mindenkinél többet beszélt a parlamentben

A miniszterelnök 112 alkalommal kapott szót, összesen 15 óra 39 perc időtartamban. A második legtöbbet beszélő politikus, Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke 41 felszólalással és összesen 4 órányi beszédidővel követi a kormányfőt.

A rangsorban Toroczkai László után szintén a Mi Hazánk képviselője, Apáti István következik 41 felszólalással és 3 óra 48 perces beszédidővel, míg Rétvári Bence KDNP-s politikus 51 alkalommal szólalt fel, összesen 3 óra 45 percig.

Az érdemi munka mértéke miniszterelnök példátlanul magas beszédidejének ellenére ugyanakkor elmarad a korábbi ciklusok első időszakától. A K-Monitor adatai szerint 2010-ben, ugyanebben az időszakban már több mint 50 törvényről szavazott az Országgyűlés.

Orbán Viktor neve többször került elő, mint az egészségügy vagy az oktatás

A K-Monitor új parlamentfigyelő alkalmazásának adatai alapján a parlamenti felszólalások témái között feltűnően gyakran jelentek meg politikai ellenfelekhez kapcsolódó kifejezések.

A Parlamonitor keresője szerint az „Orbán Viktor” kifejezésre 161 találat érkezett, kizárólag a Tisza-frakció tagjainak megszólalásait vizsgálva. A „Fidesz” szó pedig az alakuló ülés óta összesen 1069 alkalommal hangzott el az Országgyűlésben, szintén csak a Tisza-frakció képviselőinek felszólalásait figyelembe véve.

Ehhez képest a kormányzati és társadalompolitikai szempontból fontos területekre kevesebb hivatkozás érkezett: a „kórház” kifejezésre 128, míg az „oktatás” szóra 234 találatot adott az adatbázis.

A kimutatások alapján így az látható, hogy a Tisza Párt kormányzásának első hónapjaiban a parlamenti megszólalások jelentős része a korábbi politikai korszakra való visszatekintéssel foglalkozott.