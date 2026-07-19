Magyar Péter 16 évre vinné le a választói korhatárt, tanárok tiltakoznak

Nincsenek elragadtatva a kommentelők Magyar Péter legújabb ötletétől: a miniszterelnök ugyanis felvetette, hogy a választói korhatárt érdemes lenne 16 évre csökkenteni. A javaslatot Karácsony Gergely is támogatja, a főpolgármester a miniszterelnök erről szóló posztjához írt kommentet.

Magyar Péter ötlete nem talált pozitív fogadtatásra Fotó: Instagram

Magyar Péter ötletét Karácsony Gergely támogatná, a tanárok kevésbé

„Támogatom a választói korhatár 16 évre csökkentését, akár úgy is, hogy a nemzetközi mintákat követve az egyelőre az önkormányzati választásra legyen érvényes. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt” – írta Karácsony Gergely. Lannert Judit közösségi oldalán szintén szintén támogatta a felvetést. A bejegyzése alatt a hozzászólók, többségében tanárok, azonban komoly kritikákat fogalmaztak meg.

„Középiskolai tanárként nem támogatom a választójog korhatárának csökkentését. A diákok többsége még 18 évesen sincsen tisztában alap politikai kérdésekkel, fogalmakkal. Általában nem tudják, hogy hány parlamenti párt van, vagy mennyi képviselő” – írta az egyik kommentelő.

„Mozgóurnákat a szülészetekre, de tüstént!”

Voltak, akik azonban inkább cinikusan álltak a kérdéshez:

Micsoda szabadságkorlátozás ez?! Mozgóurnákat a szülőszobákra, de tüstént!

A legtöbb hozzászóló azt kifogásolta: egy 16 éves gyermek még nincs felkészülve arra, hogy olyan biztos és átgondolt döntést tudjon hozni, amilyet egy országgyűlési választás megkövetel. „16 évesen a legtöbben azt sem tudják, merre menjenek továbbtanulni, vagy milyen fakultációt válasszanak! Ekkora felelősséget felelőtlenség a nyakukba varrni!” – írta egy nő. Más egyszerűbben fogalmazott: „Ez egészen borzasztó gondolat!”

18 éves korig a gyermek kiskorú, szülő gyakorolja a szülői felügyeletet. Szerintem nincs hova tovább ragozni a témát!

– mutatott rá egy újabb hozzászóló.

Többek szerint inkább a tankötelezettség korhatárát kellene 18, sőt akár 21 évre emelni.

„Jogosítványa nem lehet, egy sört nem vehet, de dönthet egy országról és emberekről… szekta szint” – érvelt egy hozzászóló.