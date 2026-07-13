Magyar Péter a 17. Alaptörvény-módosítás után: Nagy vállalásunk volt, de ez csak egy állomás

Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a parlamentben, miután az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, amely lehetővé teszi többek között Sulyok Tamás eltávolítását.

Történelmi szavazáson vagyunk túl, az Országgyűlés kétharmaddal megszavazta az Alaptörvény 17. módosítást. Ezzel befejeztük az Orbán-kormány közjogi átalakítását. Innentől kezdve, szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő alkotmányozási folyamat – mondta Magyar Péter az Alaptörvény 17. módosításának megszavazása után. A miniszterelnök szerint több dologról szólt a mai Alaptörvény-módosítás: megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma, korlátunk állítunk a hatalom bebetonozásának és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával megteremtjük a közvagyon visszaszerzésének alkotmányos alapját.

A mai szavazással lezártunk egy korszakot – jelentette ki. Hozzátette: ez az egyik nagy vállalásuk volt, „erre kértünk és kaptunk felhatalmazást”. De ez „csak” egy állomás volt, folytatjuk a munkát: az ügynökakták megnyitását, az iskolakezdési támogatást és a kormány tárgyal a héten a Szent István programról is – tette hozzá.

Sulyok Tamás vagy most lemond, vagy öt napon belül aláírja az Alaptörvény-módosítást. Nincs más választása – hangsúlyozta az kormányfő. Ha lemond, akkor az ideiglenesen a helyébe lépő házelnök fogja aláírni az Alaptörvény-módosítást és utána lesz kihirdetve – tette hozzá.

Magyar Péter azt mondta, hogy sajnálja a Fidesz szavazókat, mivel szerinte „nehéz lehet megélni”, hogy Orbán Viktor miközben arról beszél, önkény van Magyarországon, közben elutazik külföldre.

A miniszterelnök szerint az vezetett a mai naphoz és Gulyás Gergely lemondásához, hogy „teljesen szétesett az egykori állampárt”. Ma ennek a szétesésnek a végső fázisához értünk – tette hozzá.

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