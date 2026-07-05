Magyar Péter a NATO-csúcsra megy, nélküle tart rendkívüli ülést a T. Ház

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán vasárnap délután közölte, hogy hétfő hajnalban Törökországba utazik a NATO csúcstalálkozójára, és július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert – mint írta – a hivatalos program után négy napig a fiaival lesz a török tengerparton.

Magyar Péter Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Ruff Bálint helyettesíti Magyar Pétert

Tudatta, hogy távolléte idején Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes látja el az itthoni feladatait.

Mint arról az Origo beszámolt, a nyári szünet ellenére jövő héten, a miniszterelnök távollétében folytatódik az Országgyűlés rendkívüli ülése, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére. Hétfőn a parlament 13 órától ül össze, a két legfontosabb törvényjavaslat, ami a T. Ház elé kerül: a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerének a felfüggesztése, valamint ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tévő törvényjavaslat.

Magyar Péter miniszterelnök szombaton jelentette be: a kormány nevében benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását. Egyúttal jelezte, hogy a mostani módosítás értelmében a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása véget ért – jelezte. Sulyok Tamás mindenesetre nem mond le, az ezt célzó Alaptörvény-módosítás szerinte nem felel meg a jogállamiságnak, mert az ő személyére szabták.