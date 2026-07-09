Áder János megcáfolta Magyar Péter újabb vádjait

Hazugságnak nevezte Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtök reggeli bejegyzésének állításait. A volt államfő közölte: a 2018-as amerikai út nem családi kiruccanás, hanem hivatalos út volt, a velük utazó lányuk költségeit maguk fizették, adófizetői pénzen pedig egyszer sem horgászott külföldön. Áder János felszólította a miniszterelnököt, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és vállalja a polgári jogi és büntetőjogi következményeket.

Magyar Péter újabb fejezetet nyitott meg az Áder Jánossal vívott csörtéjében (Forrás: Facebook)

Magyar Péter újabb vádjai

A szerdán véget ért NATO-csúcsra Törökországba látogatott kormányfő az ellene szervezett tüntetésre reagálva posztolt a közösségi oldalán. A csütörtöki megmozdulás fő szónoka Áder János lesz.

Az egykori köztársasági elnök az alapítványát ért támadásokra már reagált, és felszólította a miniszterelnököt:

bizonyítsa állításait, vagy kérjen bocsánatot!”

Magyar Péter most évekkel ezelőtti kirándulásokat emleget, és azt állította, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával.

Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány útján eljuttatott közleményében cáfolta a kormányfő vádjait. Magyar Péter egyébként nem lesz itthon az esti tüntetés idején, a NATO-csúcs után Ankarából a török tengerpartra utazott nyaralni.