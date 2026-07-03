„Ennek vége” – Magyar Péter újabb üzenetet küldött Áder Jánosnak

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, komoly csörte alakult ki Áder János és Magyar Péter között. Első körben az egykori köztársasági elnök a Sulyok Tamás körül kialakult körüli helyzetet kifogásolta.

Áder Jánosnak újra üzent Magyar Péter - Fotó: YouTube

Áder János volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak nevezte a Tisza alkotmánymódosítását, amellyel Magyar Péter megfosztaná hivatalától Sulyok Tamás államfőt. Erre Magyar Péter egy vádaskodással reagált.

Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”.

Magyar Péter újra üzent Áder Jánosnak

Ennek az üzengetésnek egy újabb fejezete Magyar Péter péntek reggeli Facebook-bejegyzése.

Áder János egy igazi közpénz horgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége.

- írta bejegyzésében.

Magyar Péter kijelentésével Áder János csütörtöki közleményére reagált. A miniszterelnök korábban azt állította, hogy a volt köztársasági elnökhöz köthető Kék Bolygó Alapítványból évek óta közpénzeket vontak ki, és azt is kifogásolta, hogy Áder János állami juttatásban részesül.