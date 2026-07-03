Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

„Ennek vége” – Magyar Péter újabb üzenetet küldött Áder Jánosnak

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tovább folytatódik a nyilvános vita az egykori köztársasági elnök és a jelenlegi miniszterelnök között. Magyar Péter pénteken Facebook-oldalán tett közzé rövid bejegyzést, amelyben ismét bírálta Áder Jánost.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterÁder JánosSulyok Tamás

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, komoly csörte alakult ki Áder János és Magyar Péter között. Első körben az egykori köztársasági elnök a Sulyok Tamás körül kialakult körüli helyzetet kifogásolta.

magyar péter, áder jános
Áder Jánosnak újra üzent Magyar Péter - Fotó: YouTube

Áder János volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak nevezte a Tisza alkotmánymódosítását, amellyel Magyar Péter megfosztaná hivatalától Sulyok Tamás államfőt. Erre Magyar Péter egy vádaskodással reagált.

Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”.

Magyar Péter újra üzent Áder Jánosnak

Ennek az üzengetésnek egy újabb fejezete Magyar Péter péntek reggeli Facebook-bejegyzése.

Áder János egy igazi közpénz horgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége.

- írta bejegyzésében.

Magyar Péter kijelentésével Áder János csütörtöki közleményére reagált. A miniszterelnök korábban azt állította, hogy a volt köztársasági elnökhöz köthető Kék Bolygó Alapítványból évek óta közpénzeket vontak ki, és azt is kifogásolta, hogy Áder János állami juttatásban részesül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!