Magyar Péter hétperces videóban ismertette a kormány legújabb adópolitikai döntéseit. A TISZA-kormány adóátalakítása öt adónem eltörlését, az adózási kiskapuk bezárását és a szennyező vállalatok terheinek növelését tartalmazza. A kabinet egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenné a magyar adórendszert.

Magyar Péter bejelentette, hogyan alakítja át az adórendszert a TISZA-kormány (A képen a magyar miniszterelnök) Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter bejelentette, hogyan alakítja át az adórendszert a TISZA-kormány

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben és egy hétperces videóban ismertette a TISZA-kormány adópolitikai döntéseit.

A kabinet megszüntetné a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési lehetőségeit, bővítené a globális nagyvállalatok adóalapját, és szűkítené egyes adókedvezményeiket.

A videó és a hozzá tartozó szöveg központi témája Magyar Péter szerint az adórendszer átalakítása, az adózási kiskapuk bezárása és a vállalati terhek újraszabása.

Öt adónem megszűnik, nőnek a környezetvédelmi terhek

A kormány öt kisebb adófajtát eltörölne, csökkentené az adminisztrációt, és felszámolná az uniós szabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven terhelő adóztatást. Magyar Péter arról is beszélt, hogy duplájára emelik a levegőterhelési díjat, és új szabályokat készítenek elő a nagy vízfelhasználók, valamint a szennyező cégek számára.

Ezekkel a környezetvédelmi és egészségügyi előírások betartását, valamint a természeti kincsek védelmét akarják kikényszeríteni. A miniszterelnök szerint az intézkedések egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá teszik az adórendszert, miközben újabb akadályokat hárítanak el az uniós források hazahozatala elől.

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A TISZA-kormány gazdaságpolitikája több nagyvállalattal is feszültséget okozott. A győri Audival egyelőre nem történt dokumentált közvetlen összetűzés, az autóipart érintő új adó- és gazdaságpolitikai irány azonban érzékeny időszakban érkezett. A BYD-val már nyíltabb lett a konfliktus, miután Szijjártó Péter vezető pozíciót kapott a kínai vállalatnál, Magyar Péter pedig összeférhetetlenségi szabályokat helyezett kilátásba.