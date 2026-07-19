Magyar Péter bejelentette: Polgár Juditot kérné fel köztársasági elnöknek

Mint azt az Origo megírta, tudományos, kulturális és sportéletből ismert közéleti szereplők levélben fordultak Forsthoffer Ágnes házelnökhöz, amelyben azt kérik, hogy Polgár Juditot jelöljék Magyarország következő köztársasági elnökének. A dokumentumban az aláírók úgy vélik, hogy Magyarország olyan történelmi helyzethez érkezett, amikor az új köztársasági elnök megválasztása egy széles társadalmi és politikai konszenzuson alapuló alkotmányozási folyamatot is segíthet. Álláspontjuk szerint az új államfő átmeneti jelleggel töltené be tisztségét az új alkotmányos keretek kialakításáig.

Magyar Péter még vasárnap este reagált, mint írta, „a hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart. A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat” – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.

Emlékeztetett rá, hogy Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. A sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült. Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Néhány héttel ezelőtt pedig tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem).

A kormányfő szerint Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban. – Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést – tette hozzá.