Magyar Péter most azt mondja: nem is ígért társadalmi konzultációt az új államfőről, csak „ajánlásokat kért”

A Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra. Ahogy azt is elmondtuk, hogy a döntést az Országgyűlés hozza meg – írta közösség oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ahogy arról az Origo beszámolt, szombaton kora este Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amivel megszűnt a köztársasági elnök megbízatása. Ezután Magyar Péter vasárnap este, egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be, hogy a világbajnok sakkmester Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek.

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a világbajnok sakkmester Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek, de a Tisza szavazótáborát nagyon megosztott a kérdésben (Fotó: Mediaworks)

A kormánypárti tábort alaposan megosztotta a kijelentés. A Tisza házi médiájának számító Kontroll is beszámolt arról, hogy Magyar Péter Facebook-bejegyzése alatt korábban nem tapasztalt mennyiségben jelentek meg olyan hozzászólások, amelyek nem elsősorban Polgár Judit személyét, hanem a jelölés módját bírálták.

A Tisza-szimpatizánsok ugyanis azt hiányolják: semmilyen érdemi egyeztetés nem történt az államfő személyéről.

Magyar Péter állítja: legalább 10 komolyan vehető jelölt neve merült fel

A kommentelők jelentős része nyíltan ellenezte, hogy Polgár Judit legyen az államfő, és számon kérték a miniszterelnök korábbi ígéreteit a társadalmi egyeztetésről. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a felháborodást, fentebbi bejegyzéséhez a kommentszekcióban azt írta: a kormány nem társadalmi konzultációról beszélt, hanem azt kérte, küldjenek ajánlásokat.

Legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a TISZA frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia. Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi Alaptörvény

– fogalmazott.

A kormányfő ezen kommentjére is kapott hideget-meleget. A Tisza egyik szimpatizánsa azt rótta fel Magyar Péternek, hogy nem kommunikáltál előre, „hogy a Facebookot kell figyelni egész hétvégén”. Ahogy az sem, hogy a követőknek 24 órájuk van kommentelni.

„Közben jött a sokk több országos Tisza Sziget találkozó kapcsán, amikről utólag, mosolygós csoportképeken keresztül szereztünk tudomást. Plusz az eheti találkozóra is úgy kaptunk meghívót, hogy az nyíltan nem kommunikálható. Miért van ezekre az intézkedésekre szükség?” – tette fel a kérdést, majd úgy folytatta, nem mindenki tud folyamatosan ennyire benne lenni a politikában.

Az ilyen típusú kommunikációhoz a Facebook nem megfelelő. Plusz egy kérdés: a Tisza App minek van? Egy push üzenetet nem lehetett volna küldeni, ha 24 órán belüli a határidő? Egy nyári hétvégén?

– szegezték a kérdést Magyar Péternek.