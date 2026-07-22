Átfogó vasútfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter

A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött – jelentette be múlt héten közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök a Baross Gábor Vasútfejlesztési Program részleteit a Rákospalota-Újpest vasútállomáson ismertette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Vitézy Dávid és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A kormányfő és a tárcavezető vonattal érkezett a sajtótájékoztató helyszínére.

Magyar Péter és Vitézy Dávid bemutatta a 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot

Magyar Péter méltatta a 180 éves magyar vasutat, majd kiemelte az uniós források felszabadítását, amiben Vitézy Dávidnak is nagy szerepe van.

Régóta nem volt átfogó vasútfejlesztés Magyarországon. Majdnem olyan idős az átlagéletkor a gördülőállomány tekintetében, mint amilyen én vagyok. Nagyon régen nem látott közlekedésfejlesztést indítunk el

– jelentette ki Magyar Péter, aki szerint nem csak közlekedési, hanem stratégiai, gazdaságfejlesztési ügy is a vasútfejlesztés, amely meghatározza a versenyképességet, a munkaerő-mobilitást, a gazdasági teljesítményt és a nemzetközi kapcsolatokat is.

A kormányciklusokon átívelő program tízéves kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot.

A program fejlesztési irányai:

Versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre.

Megbízható regionális hálózat, a mellékvonalak megtartása és fejlesztése, korszerű hibrid járművek beszerzése, a busz- és vasúti menetrendek összehangolása.

Erős elővárosi vasút, fejlesztések Budapest mellett a vidéki nagyvárosok körzetében is.

Partnerség Budapesttel, fővárosi kötöttpályás fejlesztések.

A vasúti áruszállítás fejlesztése.

Megújuló járműflotta, megújuló vasútállomások, a tíz legforgalmasabb vasúti állomás átfogó felújítását azonnal megkezdik.

Megbízható infrastruktúra a lassújelek és késések felszámolásával, az átlagsebesség növelésével.

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

Utasközpontú szolgáltatások.

Vitézy Dávid arról beszélt, hogy a program első eredményei a ciklus végén lesznek láthatók, a miniszterelnök sietve hozzátette, hogy apróbb jelek hamarabb is érzékelhetők lesznek.

Leköpték Magyar Pétert Egy férfi megszólította, majd leköpte a miniszterelnököt a Nyugati pályaudvaron, amikor Vitézy Dáviddal indult Rákospalota–Újpest vasútállomásra a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv bemutatására. Magyar Péter jó egészséget kívánt az ismeretlennek, és megjegyezte: „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk.”

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