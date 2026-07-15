Magyar Péter nemrég bejelentette, egész napos ülést tart ma a kormány

Egész napos kormányülést jelentett be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszerelnök azt közölte, a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását fogják megkezdeni, mialatt egy augusztus 20-án esedékes eseményt is kihirdetett.

Egész napos kormányülést jelentett be Magyar Péter / Fotó: Hatlaczki Balazs

Egész napos kormányülést jelentett be Magyar Péter

A kormány ma egész napos ülés tart, és megkezdi a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását. Augusztus 20-án megtartjuk a TISZA Szigetek országos találkozóját Budapesten

- írta a miniszterelnök.

Mindez egy nappal azután történt, hogy rendkívüli ülést tartott a parlament: ennek során több fontos törvényjavaslatról és módosításról is döntöttek a képviselők. A részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!