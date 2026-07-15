Magyar Péter nemrég bejelentette, egész napos ülést tart ma a kormány

Megkezdik a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását. Magyar Péter azt is közölte, augusztus 20-án megtartják a TISZA Szigetek országos találkozóját Budapesten.
Egész napos kormányülést jelentett be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszerelnök azt közölte, a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását fogják megkezdeni, mialatt egy augusztus 20-án esedékes eseményt is kihirdetett.
Egész napos kormányülést jelentett be Magyar Péter
A kormány ma egész napos ülés tart, és megkezdi a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását. Augusztus 20-án megtartjuk a TISZA Szigetek országos találkozóját Budapesten
- írta a miniszterelnök.
Mindez egy nappal azután történt, hogy rendkívüli ülést tartott a parlament: ennek során több fontos törvényjavaslatról és módosításról is döntöttek a képviselők. A részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!
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