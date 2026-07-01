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Magyar Péter bejelentette: százezer forintos iskolakezdési támogatást adnak

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Ebben a percben jött a bejelentés az üzemanyagárakról – ez vár az autósokra csütörtökön

család

Magyar Péter bejelentette: százezer forintos iskolakezdési támogatást adnak

36 perce
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Holnapra ígér részleteket a kormányfő. Annyit közölt: a támogatást több százezer gyermek családja kapja.
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családiskolatámogatás

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette: a kormány iskolakezdési támogatást tervez adni a családoknak. Részleteket azonban még nem közölt a kormányfő, azokat holnapra ígérte.

iskolatáska, iskola
Fotó: Pexels

Döntött a TISZA-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100.000 forintos iskolakezdési támogatásban. Részletek holnap

– írta a kormányfő.

 

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