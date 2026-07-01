Magyar Péter bejelentette: százezer forintos iskolakezdési támogatást adnak

Holnapra ígér részleteket a kormányfő. Annyit közölt: a támogatást több százezer gyermek családja kapja.
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette: a kormány iskolakezdési támogatást tervez adni a családoknak. Részleteket azonban még nem közölt a kormányfő, azokat holnapra ígérte.
Döntött a TISZA-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100.000 forintos iskolakezdési támogatásban. Részletek holnap
– írta a kormányfő.
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