Ez nem Magyar Péter hete volt – a hét 5 legolvasottabb belpolitikai témája

Top 5: Polgár Judit mattot adott Magyar Péternek, nem lesz államfő
Magyar Péter eddigi leglátványosabb kudarcát jelentette – vélekedtek egyöntetűen a politikai elemzők és ellenfelek –, hogy Polgár Judit sakknagymester kikosarazta – történetesen éppen a sakk nemzetközi világnapján –, és tisztelettel, de visszautasította az államfői posztra való felkérést. A kormányfőnek az fájhatott leginkább, hogy saját hívei vonták kérdőre, mondván, 2 napnál azért lehetett volna hosszabb a „társadalmi egyeztetés”, Polgár pedig nem biztos, hogy ideális jelölt. A Fidesz bejelentette, hogy mivel önkényuralom van, mindegy is, ki az államfő – szerintük az utolsó legitim köztársasági elnök Sulyok Tamás volt –, Magyar Péter politikai színházában pedig nem vesznek részt.
Top 4: Lefoglalják a Fidesz szervereit
Az ügyészség nyomozói kedden előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, és lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Az érintett rendszerek között van a Fidesz teljes belső levelezési infrastruktúrája is. A fideszes e-mail-címek nem használhatók, a Fidesz.hu oldal sem érhető el. A párt elnöksége és frakciója aznap ülésezik, majd másnap, a Lendvay utcai székház előtt – mivel bent nincs internet – sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor pártelnök és az új frakcióvezető, Bóka János. Orbán bejelenti, hogy a Fidesz ellenállást hirdetett az önkényuralommal szemben, az önkényt a szavazóknak kell leváltaniuk. „Megszűnt Magyarországon a demokrácia és a jogállam, olyan időket élünk, mint a Kádár-rendszer éveiben” – jelentette ki. Kiemelte: az a cél, hogy helyreállítsák a demokráciát, a Fidesz pedig támogatni fog mindenkit, aki kiáll a szabadság mellett. Orbán kitért az NKA-ügyre is: az szerinte koncepciós eljárás, ürügy arra, hogy ellehetetlenítsék a Fideszt.
Mint ismert, az ügyben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás, a megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amivel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók összesen már hét embert vettek őrizetbe a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán. Legutóbb Hankó Balázs egykori kabinetfőnökét, Konczos Nórát tartóztatták le, valamint döntés született arról: a júniusban letartóztatott 6 gyanúsított közül 4 október 25-ig letartóztatásban marad, ketten pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A Fidesz úgy reagált: a politikai elvárások mentén született döntés abszurd, igazságtalan és aránytalan, és követelték „a politikai fogvatartottak azonnali szabadon engedését.”
Top 3: Éles kritika az iskolakezdési támogatásnak és a gyógyszeráfa-csökkentésnek
Az Országgyűlés megszavazta, hogy gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdés jár az érintett jogosultaknak. A támogatásra jogosultak körébe tartoznak:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
- a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek,
- a Dobbantó Programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok,
- az árvaellátásra jogosultak,
- az egyszülős családban nevelkedő gyermekek,
- a nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek.
A rendelkezésre álló adatok alapján az intézkedés – bár korábban Magyar Péter ennél több családról beszélt – idén mintegy 400 ezer gyermeket érinthet.
Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet: az iskolakezdési támogatásról szóló javaslat ellentmondásos, és kizár olyan családokat, amelyek valóban rászorulnának.
Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy nulla százalékra viszik le szeptembertől a vényköteles gyógyszerek áfáját. Takács Péter fideszes képviselő, volt egészségügyi államtitkár arra emlékeztetett, hogy a kampányban még azt ígérte a Tisza, ez az összes gyógyszert érinteni fogja, a mostani bejelentés így csak havi néhány tíz-száz forint könnyebbséget jelent.
Top 2: Leköpték Magyar Pétert a Nyugatinál
Magyar Péter szerdán éppen Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel sétált a Nyugati pályaudvarnál, amikor egy férfi hátulról leköpte és szidalmazni kezdte. A miniszterelnök később az incidensre kitérve azt mondta: „megértést és vigasztalást kért azoknak, akik a bennük felgyülemlett feszültséget nem tudják levezetni”, később már „fideszes lámát” emlegetett, és közölte, a történtek miatt nem tesz feljelentést, nem kér megerősített védelmet, továbbra is az emberek között akar járni. Tett viszont feljelentést a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István, szerinte garázdaság történt. A fideszes Szentkirályi Alexandra, akit egyszer szintén leköptek a Parlamentnél, úgy reagált: „üdv a klubban, Péter!”, és elítélte az esetet. Magyar Péter Vitézyvel egyébként a Nyugatiból Rákospalota-Újpest vasútállomáshoz tartott, ahol tízéves vasútfejlesztési programot jelentettek be, valamint azt, hogy 2030-ig 2 megállóval meghosszabbítják az M3-as metrót.
Top 1: Pócs János okosszemüvegben
Nagy feltűnést keltett, amikor a fideszes Pócs János egy fekete Ray-Ben Meta okosszemüvegben jelent meg a parlament hétfői rendkívüli ülésén. Magyar Péter miniszterelnök korábban is rendszeresen szóvá tette és nehezményezte, hogy Pócs rendszeresen őt videózza az ülésteremben, ezért az ellenzéki képviselő eszközt váltott. A miniszterelnök ironikusan gratulált is neki az „új félmillió forintos videós szemüvegéhez”, majd egy „piti tolvajhoz” hasonlította a képviselőt. Kettejük viszonya azóta mérgesedett el igazán, hogy Pócs sorozatban sajtótájékoztatót tartott a „kamu Zsolti bácsi” ügyről, azt állítva, hogy a tiszás médiát vezető Magyar Márton – a kormányfő öccse – pénzért vehette rá az ügy koronatanúját, hogy zsoltibácsizzon. (Magyar Márton ezt visszautasította, és jogi lépéseket tett.) Pócs új outfitje mindenesetre erős ihletet adott az internetes mémgyáraknak.