Ez nem Magyar Péter hete volt – a hét 5 legolvasottabb belpolitikai témája

Top 5: Polgár Judit mattot adott Magyar Péternek, nem lesz államfő

Polgár Judit mattot ad Magyar Péternek – Fotó: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter eddigi leglátványosabb kudarcát jelentette – vélekedtek egyöntetűen a politikai elemzők és ellenfelek –, hogy Polgár Judit sakknagymester kikosarazta – történetesen éppen a sakk nemzetközi világnapján –, és tisztelettel, de visszautasította az államfői posztra való felkérést. A kormányfőnek az fájhatott leginkább, hogy saját hívei vonták kérdőre, mondván, 2 napnál azért lehetett volna hosszabb a „társadalmi egyeztetés”, Polgár pedig nem biztos, hogy ideális jelölt. A Fidesz bejelentette, hogy mivel önkényuralom van, mindegy is, ki az államfő – szerintük az utolsó legitim köztársasági elnök Sulyok Tamás volt –, Magyar Péter politikai színházában pedig nem vesznek részt.

Top 4: Lefoglalják a Fidesz szervereit

Az ügyészség nyomozói kedden előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, és lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Az érintett rendszerek között van a Fidesz teljes belső levelezési infrastruktúrája is. A fideszes e-mail-címek nem használhatók, a Fidesz.hu oldal sem érhető el. A párt elnöksége és frakciója aznap ülésezik, majd másnap, a Lendvay utcai székház előtt – mivel bent nincs internet – sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor pártelnök és az új frakcióvezető, Bóka János. Orbán bejelenti, hogy a Fidesz ellenállást hirdetett az önkényuralommal szemben, az önkényt a szavazóknak kell leváltaniuk. „Megszűnt Magyarországon a demokrácia és a jogállam, olyan időket élünk, mint a Kádár-rendszer éveiben” – jelentette ki. Kiemelte: az a cél, hogy helyreállítsák a demokráciát, a Fidesz pedig támogatni fog mindenkit, aki kiáll a szabadság mellett. Orbán kitért az NKA-ügyre is: az szerinte koncepciós eljárás, ürügy arra, hogy ellehetetlenítsék a Fideszt.

Mint ismert, az ügyben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás, a megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amivel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók összesen már hét embert vettek őrizetbe a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán. Legutóbb Hankó Balázs egykori kabinetfőnökét, Konczos Nórát tartóztatták le, valamint döntés született arról: a júniusban letartóztatott 6 gyanúsított közül 4 október 25-ig letartóztatásban marad, ketten pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A Fidesz úgy reagált: a politikai elvárások mentén született döntés abszurd, igazságtalan és aránytalan, és követelték „a politikai fogvatartottak azonnali szabadon engedését.”