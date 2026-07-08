Magyar Péter: Örülök, hogy az Origo ezen élcelődik

Magyar Péter az ATV-nek beszélt arról, mi történt közte és Donald Trump között az ankarai NATO-csúcson. A magyar miniszterelnök szerint az amerikai elnök kezet fogott vele, csak a kézfogás nem azon a videón látható, amely a közösségi médiában terjed.

Magyar Péter azt mondta, Donald Trump kezet fogott vele az ankarai NATO-csúcson, csak a kézfogás nem a terjedő videón látható (A képen a magyar miniszterelnök látható) Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter szerint kezet fogott Donald Trumppal a NATO-csúcson

Magyar Péter az ATV-nek adott interjúban beszélt arról, mi történt közte és Donald Trump között az ankarai NATO-csúcstalálkozón. A kormányfőt arról kérdezték, igaz-e, hogy az amerikai elnök nem fogott vele kezet a csoportkép készítésekor.

Magyar Péter azt mondta, kezet fogott Donald Trumppal, és szerinte az amerikai elnök is kezet fogott vele. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem azon a képsoron látható, amely a nyilvánosság elé került.

A kormányfő szerint tehát a kézfogás megtörtént, csak nem azt a pillanatot rögzítették a terjedő felvételek.

Magyar Péter szerint korábban történt meg a kézfogás

Magyar Péter azzal magyarázta a felvételen látható jelenetet, hogy a nagy csoportfotók előtt a résztvevők általában előre elfoglalják a helyüket, amelyet a padlón jelölnek ki számokkal és országjelzésekkel. Állítása szerint Donald Trump ekkor érkezett meg, bemutatkoztak egymásnak, az amerikai elnök gratulált neki, majd kezet is fogtak.

A kormányfő szerint ezért nem látszik újabb kézfogás a nyilvánosságra került videón, mert az már korábban megtörtént. Magyar Péter a vita kapcsán az Origót és a magyar jobboldali médiát is megemlítette, és azt mondta, örül, ha ezen az ügyön szórakoznak.

Korábban arról írtunk, hogy a NATO-csúcson készült videón Donald Trump hátrafordul, Magyar Péter pedig mosolyogva néz felé. A felvételen az amerikai elnök ezután kezet nyújt, Magyar Péter pedig egy pillanatra úgy tűnhet, mintha azt hinné, neki szól a gesztus. A jelenetet Bohár Dániel is megosztotta közösségi oldalán. Magyar Péter mostani magyarázata szerint azonban jó viszonyban van Trumppal, csak a kézfogásuk nem ezen a felvételen látható.

Trump Zelenszkijjel tárgyalt a NATO-csúcson, de kétszer is Putyinnak nevezte

Az amerikai elnök és az ukrán elnök a NATO-csúcstalálkozó keretében kétoldalú tárgyalást folytatott. Donald Trump szerint a NATO-csúcs jó hangulatban telt, most azonban itt az ideje az ukrán háború lezárásáról beszélni, amit szerinte mind két fél le akar zárni.