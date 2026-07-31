A Tisza-frakció kérésére elhalaszthatják a hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülést

Energiatakarékossági okokból a TISZA-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől – jelentette be a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

Fotó: Ladóczki Balázs

Mint arról az Origo beszámolt, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolta:

egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és

a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását

egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítását

a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá

a szakképzésről szóló törvény módosítását.

A Miniszterelnökség vezetője kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amellyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Ruff Bálint közölte: a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását és költséghatékonyabbá tételét – indokolta kezdeményezését a miniszter.

Fidesz: Menekül a felelősség elől Magyar Péter?

Menekül a felelősség elől Magyar Péter? Most akar rendkívüli parlamenti szünetet, amikor kiemelten fontos lenne, hogy megkérdezzük:

miért nem készült fel a kormány az előre látható energiaválságra – reagált Németh Balázs fideszes képviselő.

Mint arról beszámoltunk, Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt közölte: a Tisza-kormány feladata az lett volna, hogy a jelenlegi helyzetet előre lássa, és felkészüljön rá, de nem ezt tették. A kormánytól valódi és kompetens kormányzást várunk – hangsúlyozta.