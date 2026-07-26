Magyar Péter: Továbbra is lesz Formula–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Péter vasárnap hivatalos minőségében érkezett a 41. Formula–1-es Magyar Nagydíjra. A kormányfő Stefano Domenicali mellett Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatójával és Toto Wolff-fal, a Mercedes csapatfőnökével is tárgyalt.
Magyar Péter 2032 után is megtartaná a Magyar Nagydíjat
Új kormány van, de a Formula–1 támogatása nem változott semmit”
– jelentette ki Magyar Péter. A Hungaroring jelenlegi szerződése 2032-ig szól, és további öt évre szóló hosszabbítási lehetőséget tartalmaz. A miniszterelnök szerint a cél az, hogy Magyarország ezt követően is a Formula–1-es versenynaptár része maradjon. Domenicalival abban állapodtak meg, hogy folytatják a hosszabbítás feltételeiről szóló tárgyalásokat.
Átvilágítják a Hungaroringre költött közpénzeket
Magyar Péter közölte, hogy a kormány megvizsgálja az előző kabinet által a Hungaroring felújítására és új épületek megépítésére fordított mintegy 90 milliárd forint felhasználását.
A kormányfő szerint a beruházás első ránézésre megfelelően hasznosult, de részletesen át kell tekinteni a költségeket és az állami tulajdonú pálya működését. A Hungaroringen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter is megjelent.
Magánemberként is testőrökkel érkezett
Magyar Péter korábban többször is azt hangoztatta, hogy nem jár VIP-rendezvényekre, Bohár Dániel szerint azonban szombaton mégsem sikerült egészen a nép egyszerű gyermekének mutatnia magát.
A Hungaroringen állítása szerint magánemberként jelent meg, ám párja és testőrei társaságában nézte végig a Nagydíjat, a VIP-nek fenntartott helyről.
A politikus a pályán nézelődött, videót készített a száguldó versenyautókról, és az érdeklődőkkel is szelfizett. Vasárnap aztán már hivatalos minőségében tért vissza a Hungaroringre.