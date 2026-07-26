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Oda a biztosnak tűnő kettős győzelem, drámai hibával zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj

Magyar Péter

Magyar Péter: Továbbra is lesz Formula–1-es Magyar Nagydíj

56 perce
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A miniszterelnök a Hungaroringen tárgyalt Stefano Domenicalival, a Formula–1 elnök-vezérigazgatójával. Magyar Péter közölte: a kormányváltás ellenére folytatódik a Magyar Nagydíj támogatása, ugyanakkor átvilágítják a pályára fordított korábbi állami kiadásokat.
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Magyar Péter vasárnap hivatalos minőségében érkezett a 41. Formula–1-es Magyar Nagydíjra. A kormányfő Stefano Domenicali mellett Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatójával és Toto Wolff-fal, a Mercedes csapatfőnökével is tárgyalt.

Magyar Péter
Magyar Péter szombaton és vasárnap is kilátogatott a Hungaroringre (Forrás: Facebook/Hajdú B. István rajongói oldala)

Magyar Péter 2032 után is megtartaná a Magyar Nagydíjat

Új kormány van, de a Formula–1 támogatása nem változott semmit”

 – jelentette ki Magyar Péter. A Hungaroring jelenlegi szerződése 2032-ig szól, és további öt évre szóló hosszabbítási lehetőséget tartalmaz. A miniszterelnök szerint a cél az, hogy Magyarország ezt követően is a Formula–1-es versenynaptár része maradjon. Domenicalival abban állapodtak meg, hogy folytatják a hosszabbítás feltételeiről szóló tárgyalásokat.

Átvilágítják a Hungaroringre költött közpénzeket

Magyar Péter közölte, hogy a kormány megvizsgálja az előző kabinet által a Hungaroring felújítására és új épületek megépítésére fordított mintegy 90 milliárd forint felhasználását.

A kormányfő szerint a beruházás első ránézésre megfelelően hasznosult, de részletesen át kell tekinteni a költségeket és az állami tulajdonú pálya működését. A Hungaroringen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter is megjelent.

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Magánemberként is testőrökkel érkezett

Magyar Péter korábban többször is azt hangoztatta, hogy nem jár VIP-rendezvényekre, Bohár Dániel szerint azonban szombaton mégsem sikerült egészen a nép egyszerű gyermekének mutatnia magát. 

A Hungaroringen állítása szerint magánemberként jelent meg, ám párja és testőrei társaságában nézte végig a Nagydíjat, a VIP-nek fenntartott helyről.

A politikus a pályán nézelődött, videót készített a száguldó versenyautókról, és az érdeklődőkkel is szelfizett. Vasárnap aztán már hivatalos minőségében tért vissza a Hungaroringre.

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