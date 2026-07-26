Magyar Péter: Továbbra is lesz Formula–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Péter vasárnap hivatalos minőségében érkezett a 41. Formula–1-es Magyar Nagydíjra. A kormányfő Stefano Domenicali mellett Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatójával és Toto Wolff-fal, a Mercedes csapatfőnökével is tárgyalt.

Magyar Péter szombaton és vasárnap is kilátogatott a Hungaroringre (Forrás: Facebook/Hajdú B. István rajongói oldala)

Magyar Péter 2032 után is megtartaná a Magyar Nagydíjat

Új kormány van, de a Formula–1 támogatása nem változott semmit”

– jelentette ki Magyar Péter. A Hungaroring jelenlegi szerződése 2032-ig szól, és további öt évre szóló hosszabbítási lehetőséget tartalmaz. A miniszterelnök szerint a cél az, hogy Magyarország ezt követően is a Formula–1-es versenynaptár része maradjon. Domenicalival abban állapodtak meg, hogy folytatják a hosszabbítás feltételeiről szóló tárgyalásokat.

Átvilágítják a Hungaroringre költött közpénzeket

Magyar Péter közölte, hogy a kormány megvizsgálja az előző kabinet által a Hungaroring felújítására és új épületek megépítésére fordított mintegy 90 milliárd forint felhasználását.

A kormányfő szerint a beruházás első ránézésre megfelelően hasznosult, de részletesen át kell tekinteni a költségeket és az állami tulajdonú pálya működését. A Hungaroringen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter is megjelent.