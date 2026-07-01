Már a Tiszán belül is durvának tartják Magyar Péter kocsmai stílusát

– Magyar Péter stílusát a kormány már próbálhatja finomhangolni, ugyanis már nekik is feltűnhetett: ez a folyamatos, papagájszerű beszéd már kontraproduktív – mutatott rá a hétfői parlamenti ülés egyik legemlékezetesebb momentuma kapcsán Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa.

A hétfőn tartott rendkívüli ülésen Forsthoffer Ágnes Házelnök megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a hétfőn tartott rendkívüli ülésen Forsthoffer Ágnes Házelnök megvonta a szót a miniszterelnöktől. Magyar Péter éppen a mi hazánkos Novák Előd felszólalására válaszolt, majd – mivel maradt még ideje – elkezdett Hegedűs Barbara fideszes képviselő korábbi interpellációjára is válaszolni. A kormányfő azt mondta, hogy szeretné kihasználni a rendelkezésére álló két percet, azonban mivel ez nem tartozott a témához, Forsthoffer Ágnes házelnök két figyelmeztetés után elvette a szót a miniszterelnöktől. Magyar Péter próbálkozott még beszélni egy rövid ideig még mikrofon nélkül, de végül nem folytatta a felszólalását.

A házszabályt Magyar Péternek is be kell tartania

A látványos performanszot nagyon felkapta a sajtó, Török Gábor politológus is foglalkozott vele közösségi oldalán. Bejegyzésében azt írta, elméletileg ugyan nem kizárható, hogy megrendezett volt Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter hétfői összecsapása, a miniszterelnök reakciója alapján viszont szerinte valószínűbb, hogy „itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk”. Kiszelly Zoltán azonban úgy véli, nem valódi konfliktusról van szó.

A házszabály betartása nem konfliktus, hanem kötelesség. Érdekes módon akkor nem szóltak rá, amikor beült Gulyás Gergely elé, és „photobombingolta” a felszólalását

– emlékeztetett.

A politológus felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, vannak túlgondolt találgatások, amelyeknek alapját azt adja, hogy Forsthoffer Ágnes nem csak egy „mezei tiszás”. Ő a párt alelnöke, a szűk vezetés tagja, tehát kiemelt politikus, emiatt sokan spekulálnak azon, hogy — a közvetlen elnökválasztásig akár csak átmenti — köztársasági elnököt is építhetnek belőle. Kiszelly szerint ezért ez nem légből kapott gondolat, hiszen az elmúlt 36 évben több házelnökből is köztársasági elnök lett: Göncz Árpádból, Schmitt Pálból, Áder Jánosból, és Szili Katalin neve is felmerült annak idején.