Már a Tiszán belül is durvának tartják Magyar Péter kocsmai stílusát

– Magyar Péter stílusát a kormány már próbálhatja finomhangolni, ugyanis már nekik is feltűnhetett: ez a folyamatos, papagájszerű beszéd már kontraproduktív – mutatott rá a hétfői parlamenti ülés egyik legemlékezetesebb momentuma kapcsán Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a hétfőn tartott rendkívüli ülésen Forsthoffer Ágnes Házelnök megvonta a szót a miniszterelnöktől. Magyar Péter éppen a mi hazánkos Novák Előd felszólalására válaszolt, majd – mivel maradt még ideje – elkezdett Hegedűs Barbara fideszes képviselő korábbi interpellációjára is válaszolni. A kormányfő azt mondta, hogy szeretné kihasználni a rendelkezésére álló két percet, azonban mivel ez nem tartozott a témához, Forsthoffer Ágnes házelnök két figyelmeztetés után elvette a szót a miniszterelnöktől. Magyar Péter próbálkozott még beszélni egy rövid ideig még mikrofon nélkül, de végül nem folytatta a felszólalását.
A házszabályt Magyar Péternek is be kell tartania
A látványos performanszot nagyon felkapta a sajtó, Török Gábor politológus is foglalkozott vele közösségi oldalán. Bejegyzésében azt írta, elméletileg ugyan nem kizárható, hogy megrendezett volt Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter hétfői összecsapása, a miniszterelnök reakciója alapján viszont szerinte valószínűbb, hogy „itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk”. Kiszelly Zoltán azonban úgy véli, nem valódi konfliktusról van szó.
A házszabály betartása nem konfliktus, hanem kötelesség. Érdekes módon akkor nem szóltak rá, amikor beült Gulyás Gergely elé, és „photobombingolta” a felszólalását
– emlékeztetett.
A politológus felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, vannak túlgondolt találgatások, amelyeknek alapját azt adja, hogy Forsthoffer Ágnes nem csak egy „mezei tiszás”. Ő a párt alelnöke, a szűk vezetés tagja, tehát kiemelt politikus, emiatt sokan spekulálnak azon, hogy — a közvetlen elnökválasztásig akár csak átmenti — köztársasági elnököt is építhetnek belőle. Kiszelly szerint ezért ez nem légből kapott gondolat, hiszen az elmúlt 36 évben több házelnökből is köztársasági elnök lett: Göncz Árpádból, Schmitt Pálból, Áder Jánosból, és Szili Katalin neve is felmerült annak idején.
Nem valószínű, hogy Forsthoffert akarták erősíteni
Ezt azonban most kevésbé tartja valószínűnek, ugyanis a Tisza Párt támogatottsága jelenleg olyan magas, hogy nincs szükség ilyen színjátékra vagy az „abszolút filmszínházra”, hogy mesterségesen távolítsák Magyar Pétertől a reflektorfényt.
A legegyszerűbb magyarázat mindig a legjobb. A házszabály mindenkire vonatkozik, a miniszterelnökre is. A házelnök feladata, hogy ezt betartassa. Ha Magyar Péter folyamatosan túllépi a kereteket, rá kell szólni, végső esetben pedig ki kell kapcsolni a mikrofonját
– mutatott rá, hozzátéve, lehet, hogy kettejük „életmentő kávézása” során erről is szó esett: ezentúl jobban figyelembe kell vennie a házszabályt. A kérdést hivatalosan is napirendre veszi a Házbizottság, amely várhatóan állást foglal arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a miniszterelnöki viszontválaszra. Kiszelly Zoltán ugyanakkor úgy véli,
a lényeg nem ez, hanem hogy kommunikációs szempontból Magyar Péternek „vissza kell táncolnia”.
Szerinte ez a kocsmai stílus idővel kiüresedik, öncélúvá válik és ezért unalmas lesz, ráadásul az is kérdés, milyen szerep jut a Tisza többi képviselőjének: „A 141 bátor ember csak ott ül biodíszletnek, néha állva tapsol és szorgalmasan megosztja a Facebook-bejegyzéseket?”.
A Tiszában is felismerhették, hogy ez a kocsmai stílus legfeljebb a keménymagnak tetszik, de a bizonytalan szavazókat inkább elidegeníti. Tehát nem Forsthoffer Ágnest építik, hanem inkább Magyar Péter parlamenti szerepfelfogását próbálják új mederbe terelni
– mutatott rá Kiszelly Zoltán.