Magyar Péter baráti tűz alatt – a hőkupola alatt is turbófokozaton pörgött a magyar belpolitika

A hőkupola szorításában folytatódott a héten Magyar Péter abszolút filmszínháza: hétfőn és kedden rendkívüli ülést tartott a parlament,

beszántották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt,

befagyasztották a polgármesterek fizetését,

a megyei közgyűlési elnökök – történetesen mind fideszesek – javadalmazását pedig megfelezték.

Az Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 30-án. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Baráti tűz alatt Magyar Péter

Magyar Péter először került baráti tűz alá: Forsthoffer Ágnes az interpellációknál előbb figyelmeztette a heves vérmérsékletű és mindenkit válogatás nélkül minősítgető kormányfőt, térjen vissza a tárgyhoz, aztán kikapcsoltatta a tovább beszélő miniszterelnök mikrofonját.

A politikai elemzők eltérően értékelték a történetet. Volt, aki azt látta bele, hogy már a Tiszán belül is sok Magyar Péter kocsmai stílusa, mások szerint az egészet előre megrendezték, mert így építik a házelnököt, aki Sulyok Tamás eltávolítása után átvenné az államfői hatásköröket.

A rekordhőség miatt előbb Kapitány István, majd maga Magyar Péter kért önkorlátozást a magyaroktól, mondván, nem bírja a hálózat a terhelést, kevesebb klímát, kevesebb vizet tessék használni. A lakossági fogyasztás ennek ellenére megduplázódott, Kapitányt szétoltották a TikTokon. Szada lett az első település, ahol felmondta a szolgálatot a vezetékes ívóvízellátás, amit a katasztrófavédelem lajtos kocsikkal pótolt. Több tucatnyi településen kellett vízkorlátozást elrendelni. Nőtt az áramfogyasztás is, eközben a T. Házban több tiszás képviselőnő is pokrócban didergett, mert 20 fokra hűtötték az üléstermet.

Pócs Jánost megvádolták, hogy fittyet hány a vízkorlátozásra, a hőségben tűzoltóslaggal locsolja a gyepét. A fideszes képviselő szerint csak a Magyar Péter öccse által vezetett tiszás média akarja lejáratni, mert leleplezte a kamu Zsolti bácsi botrányt és a Tisza fejére olvasta, hogy egy 11 éves gyereket használt kampánycélokra. A Kontroll.hu végül elnézést kért Pócstól, mert kiderült, tavasszal készült a kép.

Pócs János megmutatja a telefontokját Kapitány Istvánnak az Országgyűlés ülésén Fotó: MEDIAWORKS / Origo

Magyar Péter jó hírrel is szolgált a héten: a kormány 100.000 forintos iskolakezdési támogatást ad. Rossz hír volt, hogy a kampányban hangoztatott ígéretek ellenére nem mindenkinek, a tervezett 700.000 helyett 400.000 rászoruló kapja, nem is egyszerre, a második részletet majd novemberben, utalványban.