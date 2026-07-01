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Magyar Péter

Saját államtitkára buktatta le Magyar Pétert GMO-ügyben

1 órája
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A Tisza Párt strasbourgi képviselői megszavazták azt a javaslatot, amely korlátlan teret ad az új génmódosítási eljárásoknak. Mindez azt jelenti, hogy a GMO élelmiszerek hamarosan jelöletlenül kerülhetnek a magyar családok asztalára, miközben a kormányfő ezt próbálja tagadni.
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Magyar PéterGMOélelmiszerTisza-kormányDömötör Csaba

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő élesen bírálta a Tisza Párt álláspontját a GMO-ügyben. A képviselő szerint a tiszások szavazatukkal lényegében feladták a nemzeti tiltás lehetőségét az új génszerkesztési technikákkal előállított növényekkel szemben.

Dömötör Csaba szerint hamarosan súlyos következményei lehetnek a GMO-ügynek (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)
Dömötör Csaba szerint hamarosan súlyos következményei lehetnek a GMO-ügynek (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

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A történet kulcsa, hogy Magyar Péter miniszterelnökként újságírói kérdésre azt állította: a génszerkesztésnek semmi köze a génmódosításhoz, és szükség van ezekre az eljárásokra. Ezzel szemben saját természetvédelmi államtitkára, Kőrösi Levente korábban több parlamenti hozzászólásban és előadásban is pontosan az ellenkezőjét fejtette ki.

Az államtitkár egy januárban tartott előadásában egyértelműen leszögezte: az úgynevezett NGT növények géntechnológiával módosított növények, azaz génmódosításról van szó. Hivatkozott az Európai Bíróság korábbi döntésére is, amely szerint az új génkezelési technikákkal előállított növényeket, magát a technikát és az eredményt is GMO-nak kell tekinteni.

Az államtitkár több súlyos kockázatra hívta fel a figyelmet:

  • Elveszik a nemzeti önrendelkezés lehetőségét a tagállamoktól, így Magyarország sem tilthatja be ezeket a termékeket.
  • Hiányzik a megfelelő kockázatértékelés, nem ismertek az egészségügyi következmények.
  • Nincs kötelező címkézés és jelölés, tehát a fogyasztók nem tudhatják, mit esznek.
  • Az eljárás nem szándékos változásokat is okozhat a genomban.
  • A nagy nemzetközi cégek szabadalmaztathatják a vetőmagokat, kiszorítva a hagyományos nemesítést és a biogazdálkodókat.

Kőrösi Levente arról is beszélt, hogy a génszerkesztési gyakorlat ellentétes az alaptörvény rendelkezéseivel. Mindez akkor hangzott el, amikor az uniós tárgyalások még zajlottak. Azóta a Tisza-kormány képviselői megszavazták a javaslatot.

 

 

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