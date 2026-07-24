Magyar Péter ismét kínos helyzetbe hozta Forsthoffer Ágnest

Hadházy Ákos visszavonult politikus közösségi oldalán kifogásolta az új főigazgató kiválasztását az Országgyűlés Hivatalánál. Magyar Péter miniszterelnök a bejegyzés alatt közölte, hogy az Országgyűlés elnöke nem fogja állományba venni Divinyi Zsombort.

Magyar Péternek ismét sikerült megaláznia Forsthoffer Ágnest (Forrás: Facebook)

Rossz hír: egy NER-es kislovag „üzletember” lett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója

– írta péntek délelőtt a Facebookon Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő felrótta, hogy Divinyi Zsombor az elmúlt években kormányközeli körökkel együttműködve nyert el informatikai közbeszerzéseket. Emlékeztetett: „A hírek szerint a most elnyert pozícióra 94 pályázat érkezett. Egészen biztos vagyok benne, hogy volt közöttük olyan alkalmas pályázó, aki nem vett részt felsővezetőként az eddigi vircsaftban. Ha a korábbi rendszert kiszolgáló emberekből építjük fel az új közigazgatást, az nem rendszerváltás lesz, hanem csak gengszterváltás.”

Magyar Péter kommentben intézte el

„Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni” – szólt hozzá a bejegyzéshez a miniszterelnök.

Az eset különösen azért kínos, mert a köztársasági elnöki feladatokat átmenetileg ellátó házelnök, Forsthoffer Ágnes közös fotót is közzétett Divinyivel július elején, posztjában pedig hosszasan sorolta a érdemeit és a legalkalmasabb jelöltnek nevezte.

A tényeken alapuló, objektív újságírást becsülöm. A valóság vizsgálatát mellőző, politikai botrány keltésére alkalmas közösségi média posztokat elítélem

– írta péntek délután közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes.

Megalázta a házelnököt a kormányfő

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint Magyar Péter ismét kellemetlen helyzetbe hozta a házelnököt.

Megalázta, méltatlan helyzetbe hozta és Facebook-kommentben utasítgatja Forsthoffer Ágnest. Ne feledjük: ugyanígy rúgta ki pár hete Magyar Péter a saját pénzügyminisztere, Kármán András által kiválasztott és már a nyilvánosságnak bemutatott új NAV-elnököt

– idézte fel a parlamenti képviselő.