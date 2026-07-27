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Magyar Péter

Itt a videó: Magyar Péter egyet intett, Hankó Balázst egyből elnémították

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Takács Péter szerint nem pártatlanul vezette a hétfői parlamenti ülést a tiszás házelnök, ugyanis Magyar Péter jegyetlen intésére megvonta a szót Hankó Balázstól. A történtek miatt a Fidesz képviselői kivonultak az ülésteremből, és kezdeményezték a Házbizottság rendkívüli összehívását. Nem csak emiatt érték kritikák a miniszterelnököt: állandó bekiabálásokkal és gúnyolódásokkal zavarta meg az ülést.
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Magyar PéterbotrányOrszággyűlésHankó BalázsTakács Péternémeth balázsParlamentházbizottság

Magyar Péter a Hankó Balázs és kollégái ellen indított eljárással kapcsolatban börtönnel fenyegette meg a minisztert a hétfői parlamenti ülésen – áll Takács Péter Facebook-bejegyzésében. Hankó Balázs személyes érintettségre hivatkozva, a házszabály keretei között reagált, ám Takács szerint amikor „a hatalomnak kellemetlen részhez ért”, Magyar Péter intett az ülést vezető tiszás házelnöknek, Hellerné Nagy Anikónak, aki azonnal elvette tőle a szót.

Magyar Péter
Magyar Péter egyetlen intése elég volt, hogy a házelnök belefojtsa Hankó Balázsba a szót (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hol van itt a pártatlan ülésvezetés?”

– tette fel a kérdést. A képviselő azt is kifogásolta, hogy a Tisza-frakció tagjai tapssal és bekiabálásokkal akadályozták Hankót abban, hogy a nyilvánosság előtt megvédje magát. Takács Péter közölte: a történtek miatt a Fidesz képviselői kivonultak az ülésteremből, és kezdeményezték a Házbizottság rendkívüli összehívását. Bejegyzését egy odaszúrással zárta: 

Forsthoffer Ágnes alatt ilyen azért nem fordulhatott volna elő!”

Kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója az ülésteremből

Magyar Péter újra botrányosan viselkedett

Németh Balázs videóban foglalta össze, hogyan viselkedik szerinte Magyar Péter az Országgyűlésben. A felvételeken a Tisza elnöke közbeszól, mutogat, bekiabál, gúnyolódik, és nyugtalanul mozgolódik, miközben más képviselők felszólalnak.

Rövid ízelítő abból, hogyan zavarja Magyar Péter a felszólaló képviselőket az Országgyűlésben”

 – írta Németh Balázs. Hozzátette: épeszű ember aligha tudta elképzelni, hogy egyszer ilyen politikus ül majd a miniszterelnöki székben, majd feltette a kérdést: 

Melyik tanár tűrne meg egy ilyen diákot a tanteremben?”

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