Itt a videó: Magyar Péter egyet intett, Hankó Balázst egyből elnémították

Magyar Péter a Hankó Balázs és kollégái ellen indított eljárással kapcsolatban börtönnel fenyegette meg a minisztert a hétfői parlamenti ülésen – áll Takács Péter Facebook-bejegyzésében. Hankó Balázs személyes érintettségre hivatkozva, a házszabály keretei között reagált, ám Takács szerint amikor „a hatalomnak kellemetlen részhez ért”, Magyar Péter intett az ülést vezető tiszás házelnöknek, Hellerné Nagy Anikónak, aki azonnal elvette tőle a szót.

Magyar Péter egyetlen intése elég volt, hogy a házelnök belefojtsa Hankó Balázsba a szót (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hol van itt a pártatlan ülésvezetés?”

– tette fel a kérdést. A képviselő azt is kifogásolta, hogy a Tisza-frakció tagjai tapssal és bekiabálásokkal akadályozták Hankót abban, hogy a nyilvánosság előtt megvédje magát. Takács Péter közölte: a történtek miatt a Fidesz képviselői kivonultak az ülésteremből, és kezdeményezték a Házbizottság rendkívüli összehívását. Bejegyzését egy odaszúrással zárta: