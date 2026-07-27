Itt a videó: Magyar Péter egyet intett, Hankó Balázst egyből elnémították

Magyar Péter a Hankó Balázs és kollégái ellen indított eljárással kapcsolatban börtönnel fenyegette meg a minisztert a hétfői parlamenti ülésen – áll Takács Péter Facebook-bejegyzésében. Hankó Balázs személyes érintettségre hivatkozva, a házszabály keretei között reagált, ám Takács szerint amikor „a hatalomnak kellemetlen részhez ért”, Magyar Péter intett az ülést vezető tiszás házelnöknek, Hellerné Nagy Anikónak, aki azonnal elvette tőle a szót.
Hol van itt a pártatlan ülésvezetés?”
– tette fel a kérdést. A képviselő azt is kifogásolta, hogy a Tisza-frakció tagjai tapssal és bekiabálásokkal akadályozták Hankót abban, hogy a nyilvánosság előtt megvédje magát. Takács Péter közölte: a történtek miatt a Fidesz képviselői kivonultak az ülésteremből, és kezdeményezték a Házbizottság rendkívüli összehívását. Bejegyzését egy odaszúrással zárta:
Forsthoffer Ágnes alatt ilyen azért nem fordulhatott volna elő!”
Magyar Péter újra botrányosan viselkedett
Németh Balázs videóban foglalta össze, hogyan viselkedik szerinte Magyar Péter az Országgyűlésben. A felvételeken a Tisza elnöke közbeszól, mutogat, bekiabál, gúnyolódik, és nyugtalanul mozgolódik, miközben más képviselők felszólalnak.
Rövid ízelítő abból, hogyan zavarja Magyar Péter a felszólaló képviselőket az Országgyűlésben”
– írta Németh Balázs. Hozzátette: épeszű ember aligha tudta elképzelni, hogy egyszer ilyen politikus ül majd a miniszterelnöki székben, majd feltette a kérdést:
Melyik tanár tűrne meg egy ilyen diákot a tanteremben?”