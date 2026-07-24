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hankó balázs

Magyar Péter Hankó Balázst fenyegeti

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Hankó Balázs néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el – írta pénteken közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az NKA-ügyben hetedik gyanúsítottként őrizetbe vették a volt kulturális miniszter korábbi kabinetfőnökét. A Fidesz úgy reagált: a kormányfő már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is.
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hankó balázsnemzeti kulturális alapMagyar Péter

Hankó Balázs néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el – írta pénteken Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, arra utalva, hogy – mint azt az Origo is megírta – az NKA-ügyben hetedik gyanúsítottként őrizetbe vették Hankó korábbi kabinetfőnökét, Konczos Nórát.

Magyar Péter miniszterelnök
Magyar Péter miniszterelnök – Fotó: Hatlaczki Balázs

Fidesz: Magyar Péter már volt kormánytagok bebörtönzésére ad utasítást

A kormányfő posztjára a Fidesz közleményben reagált, szerintük „Magyar Péter már nem is titkolja, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán-kormány volt miniszerét, Hankó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja. Így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is.” Az ellenzéki párt hangsúlyozta: „a miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást, bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül.”

Mint ismert, az NKA-ügyben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás, a megalapozott gyanú szerint az Nemzeti Kulturális Alap döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amivel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók összesen már hét embert vettek őrizetbe a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán. 

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke az NKA-ügyet koncepciós eljárásnak tekinti, az érintettek szerinte semmi rosszat nem tettek, a kormány által a kulturális támogatásokra megszavazott összegeket osztották szét. Az ügy arra szolgál, hogy a Fideszt, amely túlélte a választási vereséget, és erősödőben van, politikailag ellehetetlenítsék – jelentette ki. 

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