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Magyar Péter

Magyar Péter újabb kulcspozícióban cserélt vezetőt

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Újabb személyi döntést hozott Magyar Péter kormánya: a szerda esti Magyar Közlöny szerint felmentették Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját. Hatala 2024-ben került a szervezet élére, miután átvette a posztot Kovács Zoltán András dandártábornoktól.
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Magyar Pétermagyar közlönyHatala AnnaNemzeti Információs Központfelmentés

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját – állt a szerda este megjelent Magyar Közlönyben. A Nemzeti Információs Központ a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) átalakításával jött létre, és később Rogán Antal irányítása alá került. A szervezet a hozzá beérkező nemzetbiztonsági információk elemzése és értékelése mellett saját hatáskörben titkos információgyűjtést is végezhet.

Magyar Péter
Újabb fontos állami vezető távozik Magyar Péter döntése nyomán (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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Korábban már beszélt a vezetők leváltásáról

A vezetőváltás néhány órával azután történt, hogy a kabinet az NMHH elnökének felmentéséről is döntött. Magyar Péter már március 23-án, egy nyíregyházi fórumon arról beszélt, hogy 

amennyiben kétharmados felhatalmazást kapnak, módosítják az Alaptörvényt, és leváltják az általa „Fidesz-báboknak” nevezett vezetőket.

 A mostani döntések ebbe a folyamatba illeszkednek.

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