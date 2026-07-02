Magyar Péter újabb kulcspozícióban cserélt vezetőt

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját – állt a szerda este megjelent Magyar Közlönyben. A Nemzeti Információs Központ a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) átalakításával jött létre, és később Rogán Antal irányítása alá került. A szervezet a hozzá beérkező nemzetbiztonsági információk elemzése és értékelése mellett saját hatáskörben titkos információgyűjtést is végezhet.

Újabb fontos állami vezető távozik Magyar Péter döntése nyomán (Fotó: Hatlaczki Balázs)