Magyar Péter újabb kulcspozícióban cserélt vezetőt

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját – állt a szerda este megjelent Magyar Közlönyben. A Nemzeti Információs Központ a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) átalakításával jött létre, és később Rogán Antal irányítása alá került. A szervezet a hozzá beérkező nemzetbiztonsági információk elemzése és értékelése mellett saját hatáskörben titkos információgyűjtést is végezhet.
Korábban már beszélt a vezetők leváltásáról
A vezetőváltás néhány órával azután történt, hogy a kabinet az NMHH elnökének felmentéséről is döntött. Magyar Péter már március 23-án, egy nyíregyházi fórumon arról beszélt, hogy
amennyiben kétharmados felhatalmazást kapnak, módosítják az Alaptörvényt, és leváltják az általa „Fidesz-báboknak” nevezett vezetőket.
A mostani döntések ebbe a folyamatba illeszkednek.