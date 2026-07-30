Már ma teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet

Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak, azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután találkozott Markus Söder bajor miniszterelnökkel. Közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok között.

Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mediaworks)

A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra építhetnek, a kapcsolatépítés egyetértésben, a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik – emelte ki Magyar Péter.

Magyar Péter bejelentette: leállíthatják a Paksi Atomerőművet

A kormányfő arról is beszámolt, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ivóvízellátással kapcsolatban is.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni a Paksi Atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít.

Úgy tűnik jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására

– jelentette ki Magyar Péter.

Közölte: az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt az importkapacitás.

Magyar Péter tájékoztatott arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás.