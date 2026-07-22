Kizárják a rászorulókat, nem ezt ígérték – éles kritika fogadta Magyar Péter bejelentését

Mint arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés megszavazta, hogy gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdés jár az érintett jogosultaknak.

A támogatásra jogosultak körébe tartoznak:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők,

a sajátos nevelési igényű gyermekek,

a Dobbantó Programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok,

az árvaellátásra jogosultak,

az egyszülős családban nevelkedő gyermekek,

a nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek.

A rendelkezésre álló adatok alapján az intézkedés – bár korábban Magyar Péter ennél több családról beszélt – idén mintegy 400 ezer gyermeket érinthet.

Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője a TikTok-csatornáján rámutatott: az iskolakezdési támogatásról szóló javaslat ellentmondásos, és kizár olyan családokat, amelyek valóban rászorulnának.

Ellentmondásos az iskolakezdési támogatás Fotó: Pexels

Egy család, ahol a két szülő minimálbért keres és három iskolás gyermeket nevel, ha más jogcímbe nem fér bele, akkor nem kapja meg ezt az iskolakezdési támogatást – jelezte a képviselő. Majd ki is számolta, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban: a 2026-os bruttó minimálbér 322.800 forint. A háromgyermekes anyák kedvezménye, a családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény figyelembe vételével, két minimálbéres szülőnél, a munkabérek nettó összege elérheti a bruttó minimálbér összegét.

Vagyis a két szülő együtt 645.600 forintot vihet haza

– emelte ki. Hozzátette: ehhez tartozik még a három gyermek után járó 48 ezer forint családi pótlék. Így a család teljes havi jövedelme nagyjából 693600 forint, ami 5 főre vetítve mintegy 138.720 forint havonta.

Ez az összeg meghaladja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 64.125 forintos főszabály szerinti határát. Tehát két szülő, aki minimálbéren dolgozik és három iskolás gyermeket nevel,

ha más jogcímbe nem fér bele, akkor nem kapja meg ezt az iskolakezdési támogatást.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt a választási kampányban még azt ígérte.

mintegy 700 ezer rászoruló család részesül majd a százezer forintos iskolakezdési támogatásból. Valójában – a kormány számításai szerint – mintegy 400 ezer gyermekhez juthat el a támogatás.

Míg a kampányban arról volt szó, hogy a teljes összeget augusztusban kifizetik, kiderült, hogy csak két részletben, a második felét ráadásul utalványban fizetik ki.