Átalakultak a kék plakátok, most Magyar Péter támogatását reklámozzák

Magyar Péter iskolakezdési támogatását már plakátokon népszerűsítik, a Mandiner szerint a kampány a korábban sokat bírált kék plakátokat idézi. A bírálók úgy látják, hogy a végleges intézkedés az érintettek számában és a kifizetés módjában is eltér a kampányígéretektől.

Magyar Péter iskolakezdési támogatását már plakátokon népszerűsítik, a Mandiner szerint a kampány a korábban sokat bírált kék plakátokat idézi. (A képen a magyar miniszterelnök) Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter korábban mást ígért, most plakátokon hirdetik az iskolakezdési támogatást

Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy 700 ezer rászoruló család kap majd 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. A jelenlegi intézkedés azonban a számítások szerint legfeljebb 400 ezer gyermeket érinthet.

Az összeg első, 50 ezer forintos részét a tanévkezdés előtt, a második felét csak novemberben kaphatják meg a jogosultak. Szalai Piroska szerint emiatt a program költsége és az érintettek száma is jóval alacsonyabb lehet a korábban bejelentettnél.

A Mandiner arra is felhívta a figyelmet, hogy

az igényléshez vagyonnyilatkozatot kell benyújtani, a jogosultságot pedig az egy főre jutó jövedelem alapján állapítják meg. A lap szerint olyan alacsonyan húzták meg a jövedelmi határt, hogy több, minimálbérből élő kétkeresős család is kimaradhat.

A támogatás körüli vita azért erősödik, mert a bírálók szerint a végleges rendszer több ponton eltér a kampányban tett ígéretektől.

Meghatározott élethelyzetekhez kötik a jogosultságot

Az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatot egyhangúlag fogadta el az Országgyűlés – közölte Facebook-bejegyzésében Forsthoffer Ágnes, melynek egyes részletei megjelentek a Magyar Közlönyben. A program azonban jóval szűkebb lehet Magyar Péter kampányígéreténél: a korábban említett 700 ezer család helyett várhatóan mintegy 400 ezer gyermek kaphat támogatást.

A jogosultságot meghatározott élethelyzetekhez kötik, így többek között az egyszülős családok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek kerülhetnek be a programba. Hegedűs Barbara szerint emiatt olyan valóban rászoruló családok is kimaradhatnak, amelyek egyik felsorolt jogcímnek sem felelnek meg. Példaként említette, hogy egy két minimálbérből élő, három iskolás gyermeket nevelő család sem feltétlenül lesz jogosult a támogatásra.